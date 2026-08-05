Kiedy mecz Magda Linette - Iva Jovic? O której godzinie? WTA w Toronto

Magda Linette kontynuuje zmagania za oceanem. Po odpadnięciu w pierwszej rundzie w Waszyngtonie, tym razem Polka startuje w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto.

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Poznanianka w Kanadzie ma już na swoim koncie jedną wygraną. Ta nie przyszła jednak łatwo. Odprawiła po trzysetowej batalii reprezentantkę gospodarzy Carol Zhao.

Przeciwniczką Linette w drugiej fazie imprezy w Toronto jest Iva Jovic. Amerykanka została rozstawiona z numerem 13. i dzięki temu miała wolny los w 1/64 finału.

Dotychczas Linette i Jovic mierzyły się trzykrotnie. W każdym meczu lepsza była tenisistka ze Stanów Zjednoczonych, w tym dwa razy w trwającej kampanii.

Kiedy mecz Linette - Jovic? O której godzinie? WTA w Toronto

Spotkanie Magda Linette - Iva Jovic w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto zostało zaplanowane na środę 5 sierpnia. Panie wyjdą na kort około godziny 20:30, po starciu Sloane Stephens - Belinda Bencic.

Polsat Sport