Klasa iQFOiL rozpoczyna sezon mistrzostw Polski Polskiego Związku Żeglarskiego

Na linii startu czempionatu kraju staną zawodniczki i zawodnicy w pięciu kategoriach wiekowych: U15, U17, U19, U23 i Senior. O tytuły mistrzów Polski powalczy ponad 100 osób, w tym wielu reprezentantów Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego. W ramach czempionatu poza główną konkurencją Mistrzostw Polski rozgrywaną w formule flotowej, wyłonieni zostaną również mistrzowie Polski w konkurencjach: sprint juniorów i juniorów młodszych (na podstawie wyścigów rozegranych w sprincie zawodników U17 i U19) oraz Długodystansowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych (na podstawie wyścigu maratońskiego zawodników U17 i U19).



W tym roku Mechelinki po raz pierwszy będą gospodarzem mistrzostw tej klasy. Organizacja wydarzeń sportów wodnych na dobre zagościła w kalendarzu Gminy, która z zaangażowaniem wspiera kolejne żeglarskie i wodniackie inicjatywy.



Klasa iQFOiL należy do najbardziej widowiskowych dyscyplin żeglarskich. Dzięki hydroskrzydłom deski unoszą się nad wodą, a zawodnicy osiągają prędkości sięgające 50 km/h. Polscy żeglarze mają na swoim koncie wiele sukcesów w międzynarodowej rywalizacji klasy iQFOiL. Potwierdzeniem tego są dwa medale wywalczone podczas lipcowych mistrzostw świata Juniorów przez reprezentantów Sopockiego Klubu Żeglarskiego. Michelle Urzykowski zdobyła srebrny krążek w kategorii U17 kobiet, a Leon Jankowski wywalczył brąz w kategorii U19 mężczyzn.

Puchar Polski WingFoil Race odbędzie się w dniach 7–8 sierpnia i będzie to kolejna edycja tych zawodów. WingFoil to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się konkurencja, w której – podobnie jak w klasie iQFOiL – zawodnicy ścigają się na deskach z hydroskrzydłami. W przeciwieństwie do windsurfingu zamiast żagli wykorzystują pompowane skrzydła (wingi), dzięki czemu jest to jedna z nielicznych konkurencji żeglarskich, która nie używa masztów.

Informacja Prasowa