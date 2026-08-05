Klasa iQFOiL rozpoczyna sezon mistrzostw Polski Polskiego Związku Żeglarskiego
W tym roku sezon mistrzostw Polski organizowanych przez Polski Związek Żeglarski rozpocznie się wyjątkowo wcześnie. Od dziś do 9 sierpnia na wodach Zatoki Puckiej przy Mechelinkach rywalizować będą zawodnicy olimpijskiej klasy windsurfingowej iQFOiL. Równolegle na tym samym akwenie odbędzie się Puchar Polski WingFoil Race.
Na linii startu czempionatu kraju staną zawodniczki i zawodnicy w pięciu kategoriach wiekowych: U15, U17, U19, U23 i Senior. O tytuły mistrzów Polski powalczy ponad 100 osób, w tym wielu reprezentantów Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego. W ramach czempionatu poza główną konkurencją Mistrzostw Polski rozgrywaną w formule flotowej, wyłonieni zostaną również mistrzowie Polski w konkurencjach: sprint juniorów i juniorów młodszych (na podstawie wyścigów rozegranych w sprincie zawodników U17 i U19) oraz Długodystansowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych (na podstawie wyścigu maratońskiego zawodników U17 i U19).
W tym roku Mechelinki po raz pierwszy będą gospodarzem mistrzostw tej klasy. Organizacja wydarzeń sportów wodnych na dobre zagościła w kalendarzu Gminy, która z zaangażowaniem wspiera kolejne żeglarskie i wodniackie inicjatywy.
Klasa iQFOiL należy do najbardziej widowiskowych dyscyplin żeglarskich. Dzięki hydroskrzydłom deski unoszą się nad wodą, a zawodnicy osiągają prędkości sięgające 50 km/h. Polscy żeglarze mają na swoim koncie wiele sukcesów w międzynarodowej rywalizacji klasy iQFOiL. Potwierdzeniem tego są dwa medale wywalczone podczas lipcowych mistrzostw świata Juniorów przez reprezentantów Sopockiego Klubu Żeglarskiego. Michelle Urzykowski zdobyła srebrny krążek w kategorii U17 kobiet, a Leon Jankowski wywalczył brąz w kategorii U19 mężczyzn.
Puchar Polski WingFoil Race odbędzie się w dniach 7–8 sierpnia i będzie to kolejna edycja tych zawodów. WingFoil to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się konkurencja, w której – podobnie jak w klasie iQFOiL – zawodnicy ścigają się na deskach z hydroskrzydłami. W przeciwieństwie do windsurfingu zamiast żagli wykorzystują pompowane skrzydła (wingi), dzięki czemu jest to jedna z nielicznych konkurencji żeglarskich, która nie używa masztów.Przejdź na Polsatsport.pl