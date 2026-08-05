Legenda zaapelowała ws. prezydenta FIFA! "Musi odejść"

Były reprezentant Portugalii, a obecnie doradca UEFA, w felietonie opublikowanym na łamach gazety "Daily Mail" w ostrych słowach skrytykował niedoszły pomysł poszukiwania prywatnych inwestorów, którzy mieliby przejąć kontrolę nad organizacją MŚ w piłce nożnej. Zwrócił uwagę na to, że takie postępowanie służy jedynie prywatnym interesom wąskiej grupy działaczy.

- Mógłbym napisać 10 tysięcy słów o problemach w FIFA. Ale rozwiązanie wymaga tylko trzech - Infantino musi odejść. Kocham piłkę nożną przez całe życie. Byłem profesjonalnym zawodnikiem przez 20 lat i wierzcie mi, spotkałem w tym środowisku kilku łajdaków. Ale to, co zostało ujawnione w ciągu ostatnich 10 dni, to najgorsze, najbardziej kłamliwe i tchórzliwie samolubne zachowanie, jakiego kiedykolwiek byłem świadkiem - zaznaczył Figo.

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Oprócz prób prywatyzacji ogromne kontrowersje wzbudził także projekt powiększenia puli drużyn na mistrzostwach świata w 2030 roku aż do 64 (w 2026 roku zagrało w nich 48 reprezentacji). Organizacja European Leagues, zrzeszająca ligi piłkarskie z kilkudziesięciu państw Starego Kontynentu, odrzuciła te propozycje, wytykając władzom pośpiech i brak transparentności.

"W samym środku wrzawy wokół FFE (FIFA Forward Enterprise), FIFA udostępniła swoim stowarzyszeniom krajowym 'raport z badań' w nadziei na przeforsowanie planów rozszerzenia mistrzostw świata w 2030 roku do 64 drużyn. [...] Mówiąc jasno - FIFA nie może mieć przyzwolenia na dalsze podejmowanie decyzji, które uderzają w ligi, kluby, graczy i fanów, których ciągłe wysiłki budują wartość międzynarodowych rozgrywek. Teraz bardziej niż kiedykolwiek FIFA potrzebuje reform" - napisano.

Opisywana przez "Daily Mail" sytuacja wywołała poruszenie wewnątrz struktur FIFA, co doprowadziło do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w Rabacie. Do sprawy oficjalnie odniósł się między innymi Arsene Wenger, dyrektor do spraw rozwoju światowej piłki.

"Nie byłem w żaden sposób zaangażowany w propozycję FFE. Całkowite porzucenie i wycofanie się z tego projektu było krokiem absolutnie koniecznym i niepodlegającym żadnej dyskusji" - oznajmił były trener Arsenalu.

ŁO, Polsat Sport