Linette - Jovic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Linette - Jovic? WTA w Toronto

Magda Linette kontynuuje zmagania za oceanem. Po odpadnięciu w pierwszej rundzie w Waszyngtonie, tym razem Polka wystartowała w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto.

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Na początek Linette w Kanadzie odniosła triumf w trzech setach. Poznanianka odwróciła losy rywalizacji i wyeliminowała reprezentantkę gospodarzy Carol Zhao.

Przeciwniczką Linette w drugiej fazie zmagań w jest rozstawiona z "13" Iva Jovic. Amerykanka w pierwszej fazie miała wolny los.

Linette - Jovic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Linette - Jovic poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Linette - Jovic, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport