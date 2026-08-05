Maja Chwalińska skomentowała powrót na kort. Tak zwróciła się do kibiców

Przypomnijmy - Chwalińska nabawiła się kontuzji podczas Wimbledonu i w ostatnim czasie pauzowała. Polka opuściła kilka turniejów i na kort wróciła na początku lipca w Toronto.

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Powrót nie okazał się udany. Chwalińska przegrała w dwóch setach z Talią Gibson i już na etapie drugiej rundy zakończyła zmagania w turnieju. W pierwszej miała tak zwany wolny los dzięki rozstawieniu.

Chwalińska skomentowała swój powrót za pośrednictwem mediów społecznościowych.



- Nowe doświadczenia. Dziękuję licznie zgromadzonej Polonii za wspaniały doping - napisała, odnosząc się do imponującego wsparcia, jakie dostała w trakcie meczu od fanów z Polski.



24-latka niedawno osiągnęła życiowy sukces, dochodząc do finału Roland Garros 2026. W decydującym meczu przegrała w dwóch setach z Mirrą Andriejewą. Tak znakomity występ w wielkoszlemowym turnieju sprawił, że zanotowała awans w rankingu WTA na 21. miejsce. Aktualnie plasuje się na 22. lokacie.

BS, Polsat Sport