Milan z hat-trickiem! Trwa włoska dominacja

Po finiszu z peletonu Milan wyprzedził Brytyjczyka Noaha Hobbsa (EF Education-EasyPost) oraz swojego rodaka Alessandro Romele (XDS Astana). W poprzednich dniach Włoch triumfował w Koszalinie i Szczecinie.

Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski zajął 27. miejsce.

W klasyfikacji generalnej Milan ma przewagę 18 sekund nad drugim na dwóch poprzednich etapach Francuzem Paulem Magnierem (Soudal Quick-Step) oraz 20 sekund nad Hobbsem.

PAP