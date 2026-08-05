Milan z hat-trickiem! Trwa włoska dominacja
Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl-Trek odniósł trzecie etapowe zwycięstwo w 83. Tour de Pologne, wygrywając w Zielonej Górze trzeci odcinek, i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.
Po finiszu z peletonu Milan wyprzedził Brytyjczyka Noaha Hobbsa (EF Education-EasyPost) oraz swojego rodaka Alessandro Romele (XDS Astana). W poprzednich dniach Włoch triumfował w Koszalinie i Szczecinie.
Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski zajął 27. miejsce.
W klasyfikacji generalnej Milan ma przewagę 18 sekund nad drugim na dwóch poprzednich etapach Francuzem Paulem Magnierem (Soudal Quick-Step) oraz 20 sekund nad Hobbsem.Przejdź na Polsatsport.pl
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