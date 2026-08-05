Mistrzostwa Europy siatkarek 2026. Mecze Polski. Kiedy? O której godzinie?

W dniach 21 sierpnia - 6 września rozegrane zostaną mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2026. Turniej zostanie rozegrany w czterech krajach - Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan.

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W pierwszej fazie turnieju 24 reprezentacje podzielono na cztery grupy po sześć zespołów w każdej. Drużyny będą rywalizowały systemem "każdy z każdym" - każda zagra więc w pierwszej fazie po pięć spotkań.

Spotkania grupy A zostaną rozegrane w tureckim Stambule, grupy B - w czeskim Brnie, grupy C - w azerskim Baku, a grupy D - w szwedzkim Goteborgu.

Polska trafiła do grupy A. Podopieczne Stefano Lavariniego w tej fazie turnieju zmierzą się kolejno z Węgrami, Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją.

Po cztery najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej. Spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały odbędą się w tureckim Stambule i czeskim Brnie. Decydująca faza turnieju (półfinały i finał) rozegra się w Stambule.

Tytułu wywalczonego w 2023 roku broni Turcja, która pokonała w finale Serbię po tie-breaku. Brązowy medal zdobyła natomiast Holandia. Polska odpadła w ćwierćfinale po porażce z Turcją i została w tamtym turnieju sklasyfikowana na piątym miejscu.

ME siatkarek 2027: Mecze Polski. Terminarz:

2026-08-22: Węgry – Polska (sobota, godzina 18.00) /grupa A

BS, Polsat Sport