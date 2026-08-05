Mistrzostwa Europy siatkarek 2026. Terminarz turnieju. Kiedy mecze?

W dniach 21 sierpnia - 6 września odbędą się mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2026. Turniej zostanie rozegrany w czterech krajach - drużyny, które zakwalifikowały się do finałów gościć będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan.

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W pierwszej fazie CEV EuroVolley 24 reprezentacje podzielono na cztery grupy po sześć zespołów w każdej. Drużyny będą rywalizowały systemem "każdy z każdym", każda zagra więc w pierwszej fazie po pięć spotkań. Mecze grupy A zostaną rozegrane w Stambule, grupy B - w Brnie, grupy C - w Baku, a grupy D - w Goteborgu.

Po cztery najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej. Spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały odbędą się w Stambule i Brnie. Miejscem rywalizacji w decydującej fazie turnieju (półfinały i finał) będzie Stambuł.

Tytułu wywalczonego w 2023 roku broni Turcja, która pokonała wówczas w finale reprezentację Serbii 3:2; brązowy medal zdobyła Holandia. Polska odpadła w ćwierćfinale po porażce z Turcją i została sklasyfikowana na piątym miejscu.

Terminarz mistrzostw Europy siatkarek 2026:

2026-08-21: Francja – Słowacja (piątek, godzina 13.00) /grupa D

2026-08-21: Austria – Serbia (piątek, godzina 14.00) /grupa B

2026-08-21: Chorwacja – Włochy (piątek, godzina 16.00) /grupa D

2026-08-21: Bułgaria – Ukraina (piątek, godzina 17.00) /grupa B

2026-08-21: Azerbejdżan – Portugalia (piątek, godzina 17.00) /grupa C

2026-08-21: Turcja – Łotwa (piątek, godzina 18.00) /grupa A

2026-08-21: Szwecja – Czarnogóra (piątek, godzina 19.00) /grupa D

2026-08-21: Czechy – Grecja (piątek, godzina 20.00) /grupa B

Polsat Sport