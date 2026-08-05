Mohamed Salah zagra w Zabrzu?! To naprawdę może się wydarzyć
Mohamed Salah przybył w środę do Stambułu w bordowo-niebieskim stroju Trabzonsporu przed spodziewanym transferem z Liverpoolu do tego czołowego tureckiego klubu. Egipski napastnik ma podpisać kontrakt w czwartek. Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika Zabrze w czwartej, decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvarosem.
Mohamed Salah przybył do Stambułu. Egipski piłkarz został powitany na lotnisku przez setki kibiców Trabzonsporu. Pomachał do nich i rozpoczął z nimi tradycyjne skandowanie, po czym udał się na badania lekarskie i planowany lot na wschód, do Trabzonu.
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Trabzonspor ogłosił we wtorek, że prowadzi negocjacje z Salahem, a prezes klubu Ertugrul Dogan powiedział, że spodziewa się podpisać kontrakt z 34-letnim napastnikiem na zasadzie wolnego transferu podczas ceremonii w Stambule w czwartek.
- Trabzon, jesteście gotowi? Słyszę was. Do zobaczenia wkrótce. Dla nas wszędzie jest Trabzon - powiedział Salah w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych tureckiego klubu.
Salah opuścił Liverpool tego lata po dziewięciu latach występów, mając na koncie 257 bramek w 442 meczach i dwukrotny triumf w Premier League oraz jedno trofeum Ligi Mistrzów.
Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika Zabrze w czwartej, decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvarosem.
Gdzie obejrzeć mecz Ferencvaros - Górnik? O której godzinie?
Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.
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