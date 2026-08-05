Mohamed Salah zagra w Zabrzu?! To naprawdę może się wydarzyć

Mohamed Salah przybył do Stambułu. Egipski piłkarz został powitany na lotnisku przez setki kibiców Trabzonsporu. Pomachał do nich i rozpoczął z nimi tradycyjne skandowanie, po czym udał się na badania lekarskie i planowany lot na wschód, do Trabzonu.

ZOBACZ TAKŻE: Hitowy transfer Górnika. Były piłkarz Benfiki przeniósł się do Zabrza

Trabzonspor ogłosił we wtorek, że prowadzi negocjacje z Salahem, a prezes klubu Ertugrul Dogan powiedział, że spodziewa się podpisać kontrakt z 34-letnim napastnikiem na zasadzie wolnego transferu podczas ceremonii w Stambule w czwartek.

- Trabzon, jesteście gotowi? Słyszę was. Do zobaczenia wkrótce. Dla nas wszędzie jest Trabzon - powiedział Salah w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych tureckiego klubu.

Salah opuścił Liverpool tego lata po dziewięciu latach występów, mając na koncie 257 bramek w 442 meczach i dwukrotny triumf w Premier League oraz jedno trofeum Ligi Mistrzów.

Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika Zabrze w czwartej, decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvarosem.

Gdzie obejrzeć mecz Ferencvaros - Górnik? O której godzinie?

Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Polsat Sport