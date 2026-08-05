Nie żyje piłkarz. Został napadnięty niedaleko domu

Piłka nożna

Tragiczna informacja napłynęła z Afryki. Zginął David Owori, piłkarz ugandyjskiej drużyny SC Villa. Mężczyzna miał 27 lat.

Płonący znicz w ciemności.
fot. PAP
Nie żyje David Owori

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w stolicy Ugandy, Kampali. Piłkarz najprawdopodobniej wracał do domu, gdy nagle został zaatakowany przez nieznanych sprawców. Oprawcy dotkliwie go pobili i uciekli. Mężczyzna szybko trafił do szpitala, ale w środę zmarł. 

 

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"Z głębokim smutkiem informujemy o przedwczesnej śmierci naszego kapitana, Davida Owori, który przebywał w szpitalu po ataku, jaki prawdopodobnie przeprowadzili bandyci. Składamy jego rodzinie najgłębsze kondolencje i modlimy się za nią. Spoczywaj w pokoju, Kapitanie" - napisano w mediach społecznościowych SC Villa. 

 

Sprawę śmierci Ugandyjczyka prowadzą policja i prokuratura. 

 

Owori w przeszłości reprezentował Ugandę na arenie międzynarodowej. Wystąpił w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki 2021. Ostatnie spotkanie klubowe rozegrał 1 sierpnia. jego SC Villa zremisowała 1:1 meczu z Maroons FC w ćwierćfinale Super 8 Ugandyjskiej Federacji Piłkarskiej (FUFA).

KP, Polsat Sport
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DAVID OWORIINNEPIŁKA NOŻNA
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