Kompletnie nieudany start polskiego mistrza. Bronił tytułu ME i... nie zakwalifikował się do finału

Andrzej Rzeszutek zajął w Paryżu 13. miejsce w eliminacjach i nie zakwalifikował się do grona 12 finalistów mistrzostw Europy w skokach do wody z trampoliny 3 m. W ubiegłym roku Polak zdobył w tej konkurencji złoty medal. W stolicy Francji triumfował Niemiec Moritz Weseman.