Kompletnie nieudany start polskiego mistrza. Bronił tytułu ME i... nie zakwalifikował się do finału

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Andrzej Rzeszutek zajął w Paryżu 13. miejsce w eliminacjach i nie zakwalifikował się do grona 12 finalistów mistrzostw Europy w skokach do wody z trampoliny 3 m. W ubiegłym roku Polak zdobył w tej konkurencji złoty medal. W stolicy Francji triumfował Niemiec Moritz Weseman.

Kompletnie nieudany start polskiego mistrza. Bronił tytułu ME i... nie zakwalifikował się do finału
fot. PAP
Andrzej Rzeszutek

W rywalizacji par mieszanych w skokach z wieży 10 m najlepsi okazali się Ukraińcy Ołeksij Sereda i Ksenija Bajło - 323,16 pkt, srebrny medal zdobyli Niemcy Ole Roesler i Pauline Pfeif - 317,76, a brązowy Hiszpanie Jorge Rodriguez i Anna Carvajal - 297,48.

 

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Startowało sześć duetów, wśród których zabrakło Polaków.

 

W pływaniu artystycznym w programie akrobatycznym drużyn triumfowali startujący w neutralnych barwach Rosjanie. Drugie miejsce zajęli Hiszpanie, a trzecie Włosi.

 

Polacy nie startowali.

BS, PAP
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