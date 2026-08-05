Odważna deklaracja piłkarza Górnika. "Musimy przywieźć pozytywny wynik"

Piłka nożna

- Ten mecz jest najbliższy i jesteśmy przygotowani na Ferencvaros. Trening wyglądał dobrze i musimy przywieźć do Zabrza pozytywny wynik - powiedział Lukas Sadilek w rozmowie z Damianem Domitrzem z Polsatu Sport.

Piłkarze Górnika Zabrze wychodzący na boisko przed meczem.
fot. Cyfrasport
Lukas Sadilek o przygotowaniach Górnika Zabrze do meczu z Ferencvarosem.

Damian Domitrz: Lukas, dobrze, że rozmawiamy z tobą po treningu, bo to ważne pytanie. Jak wy się czujecie? Bo jest naprawdę gorąco, a wydaje się, że intensywność gry w trakcie spotkania będzie jeszcze wyższa.

 

Lukas Sadilek: Tak, jest gorąco. Graliśmy na obozie w Austrii z Hallescherem i temperatura była za wysoka, ale dla obu zespołów jest ona taka sama.

 

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Jak sobie poradzić z takim wysiłkiem przy takiej temperaturze?

 

Myślę, że ten zespół, który będzie miał więcej piłki, który będzie miał więcej siły, może strzelić więcej goli.

 

Wszystkie karty zostały odkryte, jeżeli chodzi o eliminacje, bo znacie rywala w przypadku zwycięstwa z Ferencvarosem, a także w przypadku porażki. Nie są to łatwi przeciwnicy. Czy zatem ten mecz z Ferencvarosem wydaje się najważniejszy?

 

Ten mecz jest najbliższy i jesteśmy przygotowani na Ferencvaros. Trening wyglądał dobrze i musimy przywieźć do Zabrza pozytywny wynik.

 

Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.

 

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo. 

 

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