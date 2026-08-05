Ogromna tragedia. Nie żyje 24-letni piłkarz porażony piorunem podczas meczu

Piłka nożna

Do ogromnej tragedii doszło w Tajlandii. Podczas jednego ze spotkań towarzyskich zginął po porażeniu piorunem piłkarz Safwan Awae.

Płonąca świeca i zdjęcie Safwana Awae, piłkarza który zginął podczas meczu.
fot. PAP
Safwan Awae zginął w wyniku uderzenia pioruna podczas meczu

Do tragedii doszło 4 sierpnia podczas jednego z meczów, rozgrywanego w ramach Golok Cup w prowincji Narathiwat. Wówczas - mimo bardzo złych warunków atmosferycznych - rywalizowały ze sobą zespoły Abu x Nong Sirin i SAMCOLT.

 

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W pewnym momencie nad boiskiem rozpętała się burza. Po chwili piorun uderzył w murawę, raniąc przy tym kilku zawodników.

 

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby medyczne. Niestety, mimo reanimacji, życia 24-letniego Awaego nie udało się uratować. Do szpitala trafiło kilkunastu innych zawodników.

 

Kondolencje z powodu tragedii wyraził jego nowy klub, Yala FC. Awae podpisał kontrakt z tym zespołem zaledwie kilka tygodni przed śmiercią.

 

"Przedstawiciele klubu udali się, aby złożyć kondolencje i przekazać słowa otuchy rodzinie Safwana Awae, nowego piłkarza FC Yala, który zginął w wyniku klęski żywiołowej. W związku z tym zarząd, sztab trenerski, piłkarze oraz wszyscy pracownicy klubu FC Yala składają kondolencje rodzinie Safwana Awae" - napisano w komunikacie klubu na Facebooku.

KP, Polsat Sport
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INNEPIŁKA NOŻNASAFWAN AWAE
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