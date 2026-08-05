Polka z kolejnym medalem na ME!
Wiktoria Włodarczyk (ŚLĄSK Wrocław) wywalczyła srebrny medal w skeecie solo podczas trwających mistrzostw Europy U23 w strzelectwie sportowym. Złoty medal trafił w ręce reprezentantki Gruzji Elizavety Boiarshinovej.
Bardzo blisko brązowego medalu była Dominika Skarupska (GWARDIA Zielona Góra). Nasza zawodniczka przegrała w dogrywce mecz o brązowy medal w konkurencji karabin pneumatyczny solo z reprezentantką Ukrainy Mariią Stasho.
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To drugi medal Włodarczyk w czempionacie Starego Kontynentu. Dzień wcześniej, uzyskawszy 26 pkt, wywalczyła brązowy medal w konkurencji skeet.
- Po brązowym medalu udało mi się zdobyć srebrny, tak że jestem bardzo zadowolona ze swojego występu, choć trochę zmęczona, bo pogoda niestety nas nie rozpieszcza, jest bardzo ciepło. Strzelnica była świetnie przygotowana i na pewno szczęście sprzyjało. Jestem bardzo zadowolona i będziemy walczyć dalej, bo jutro kolejne konkurencje - skomentowała swój sukces Włodarczyk.
We wtorek reprezentanci Polski zdobyli drużynowy złoty medal w konkurencji pistoletu pneumatycznego podczas Mistrzostw Europy U23. Na najwyższym stopniu podium stanęli Ivan Rakitski (KALIBER Białystok), Wiktor Kopiwoda (GROT Płock) i Piotr Bujewicz (GWARDIA Zielona Góra).Przejdź na Polsatsport.pl