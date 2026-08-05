Polka z kolejnym medalem na ME!

Inne

Wiktoria Włodarczyk (ŚLĄSK Wrocław) wywalczyła srebrny medal w skeecie solo podczas trwających mistrzostw Europy U23 w strzelectwie sportowym. Złoty medal trafił w ręce reprezentantki Gruzji Elizavety Boiarshinovej.

Dominika Skarupska w czerwonej koszulce na tle strzelnicy.
fot. Polsat Sport
Wiktoria Włodarczyk wywalczyła już dwa medale ME U23

Bardzo blisko brązowego medalu była Dominika Skarupska (GWARDIA Zielona Góra). Nasza zawodniczka przegrała w dogrywce mecz o brązowy medal w konkurencji karabin pneumatyczny solo z reprezentantką Ukrainy Mariią Stasho.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy mistrzami Europy U23 w pistolecie pneumatycznym

 

To drugi medal Włodarczyk w czempionacie Starego Kontynentu. Dzień wcześniej, uzyskawszy 26 pkt, wywalczyła brązowy medal w konkurencji skeet.

 

- Po brązowym medalu udało mi się zdobyć srebrny, tak że jestem bardzo zadowolona ze swojego występu, choć trochę zmęczona, bo pogoda niestety nas nie rozpieszcza, jest bardzo ciepło. Strzelnica była świetnie przygotowana i na pewno szczęście sprzyjało. Jestem bardzo zadowolona i będziemy walczyć dalej, bo jutro kolejne konkurencje - skomentowała swój sukces Włodarczyk.

 

We wtorek reprezentanci Polski zdobyli drużynowy złoty medal w konkurencji pistoletu pneumatycznego podczas Mistrzostw Europy U23. Na najwyższym stopniu podium stanęli Ivan Rakitski (KALIBER Białystok), Wiktor Kopiwoda (GROT Płock) i Piotr Bujewicz (GWARDIA Zielona Góra).

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁEWIKTORIA WŁODARCZYK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Armand Duplantis pokonany! Pierwsza porażka Szweda od trzech lat
Zobacz także

Sensacyjny wynik Duplantisa! Przegrał pierwszy raz od trzech lat

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 