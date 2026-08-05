Polscy siatkarze wrócili do kraju. Długa i wyczerpująca podróż z Chin

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Polscy siatkarze wrócili do kraju. Mistrzowie VNL 2026, po długiej i skomplikowanej podróży z Chin, w środę rano zameldowali się na warszawskim lotnisku.

Dwóch młodych mężczyzn w czerwonych bluzach z kapturem i medalach na szyi, idzie z plecakami. Przed nimi stoi osoba wózku inwalidzkim.
fot. Polsat Sport
Polscy siatkarze wrócili do kraju po triumfie w VNL

Polacy zaimponowali formą w najważniejszym momencie sezonu VNL. Starcie finałowe ze Stanami Zjednoczonymi z pewnością zapadnie w pamięć kibiców, bo dostarczyło wielu emocji. Po pięciu setach lepsi okazali się Biało-Czerwoni.

 

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To trzecie złoto Ligi Narodów dla Polski, w szeregach której błysnęło kilku zawodników dostających dotychczas mniej szans na grę. Najlepszym wybrany został jednak filar zespołu Tomasz Fornal.


Złota drużyna, według pierwotnego planu, miała wrócić z Chin we wtorek o 7:30, jednak z powodu opóźnienia samolotu, którym podróżowała z Ningbo do Pekinu, nie zdążyła na kolejny lot - z chińskiej stolicy do Warszawy. To sprawiło, że siatkarze i sztab musieli zostać w Pekinie na noc i znaleźć inne loty powrotne.


Część kadry poleciała przez Sztokholm, część przez Frankfurt, a duża grupa została i wróciła do Polski tym samym połączeniem, tylko dobę później. To właśnie ich w środę rano na Okęciu powitali kibice.

 

Fani, którzy nie przestraszyli się wczesnej pory, mieli powody do zadowolenia. Siatkarze chętnie pozowali bowiem do wspólnych zdjęć, a także rozdawali autografy. 


Teraz naszych reprezentantów czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.

 

 

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