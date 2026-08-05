Polscy siatkarze wrócili do kraju. Długa i wyczerpująca podróż z Chin

Polacy zaimponowali formą w najważniejszym momencie sezonu VNL. Starcie finałowe ze Stanami Zjednoczonymi z pewnością zapadnie w pamięć kibiców, bo dostarczyło wielu emocji. Po pięciu setach lepsi okazali się Biało-Czerwoni.

ZOBACZ TAKŻE: Długa podróż powrotna Polaków z Chin. Bednaruk opowiada o kulisach



To trzecie złoto Ligi Narodów dla Polski, w szeregach której błysnęło kilku zawodników dostających dotychczas mniej szans na grę. Najlepszym wybrany został jednak filar zespołu Tomasz Fornal.



Złota drużyna, według pierwotnego planu, miała wrócić z Chin we wtorek o 7:30, jednak z powodu opóźnienia samolotu, którym podróżowała z Ningbo do Pekinu, nie zdążyła na kolejny lot - z chińskiej stolicy do Warszawy. To sprawiło, że siatkarze i sztab musieli zostać w Pekinie na noc i znaleźć inne loty powrotne.



Część kadry poleciała przez Sztokholm, część przez Frankfurt, a duża grupa została i wróciła do Polski tym samym połączeniem, tylko dobę później. To właśnie ich w środę rano na Okęciu powitali kibice.

Fani, którzy nie przestraszyli się wczesnej pory, mieli powody do zadowolenia. Siatkarze chętnie pozowali bowiem do wspólnych zdjęć, a także rozdawali autografy.



Teraz naszych reprezentantów czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.