Polscy siatkarze wrócili do kraju. Długa i wyczerpująca podróż z Chin
Polscy siatkarze wrócili do kraju. Mistrzowie VNL 2026, po długiej i skomplikowanej podróży z Chin, w środę rano zameldowali się na warszawskim lotnisku.
Polscy siatkarze wrócili do Polski! Tak przywitali ich najlepsi kibice na świecie
Tomasz Fornal: Pora odpocząć i zresetować głowę
Kamil Semeniuk: Każdy będzie dobrze wspominał świętowanie, ale to, co było w Ningbo, zostaje w Ningbo
Marcin Komenda: Pokazaliśmy, że ciężko jest nas złamać
Jakub Popiwczak: Każdy przeżywał to na swój sposób
Tomasz Fornal: Cieszymy się, że wróciliśmy do Polski
Marcin Nowakowski: Takie zwycięstwa smakują świetnie
Piotr Borys: Siatkówka to dyscyplina narodowa
Polacy zaimponowali formą w najważniejszym momencie sezonu VNL. Starcie finałowe ze Stanami Zjednoczonymi z pewnością zapadnie w pamięć kibiców, bo dostarczyło wielu emocji. Po pięciu setach lepsi okazali się Biało-Czerwoni.
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To trzecie złoto Ligi Narodów dla Polski, w szeregach której błysnęło kilku zawodników dostających dotychczas mniej szans na grę. Najlepszym wybrany został jednak filar zespołu Tomasz Fornal.
Złota drużyna, według pierwotnego planu, miała wrócić z Chin we wtorek o 7:30, jednak z powodu opóźnienia samolotu, którym podróżowała z Ningbo do Pekinu, nie zdążyła na kolejny lot - z chińskiej stolicy do Warszawy. To sprawiło, że siatkarze i sztab musieli zostać w Pekinie na noc i znaleźć inne loty powrotne.
Część kadry poleciała przez Sztokholm, część przez Frankfurt, a duża grupa została i wróciła do Polski tym samym połączeniem, tylko dobę później. To właśnie ich w środę rano na Okęciu powitali kibice.
Fani, którzy nie przestraszyli się wczesnej pory, mieli powody do zadowolenia. Siatkarze chętnie pozowali bowiem do wspólnych zdjęć, a także rozdawali autografy.
Teraz naszych reprezentantów czeka kilka dni wolnego, a następnie rozpoczęcie przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw Europy, w których również będą bronić tytułu.
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