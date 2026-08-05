Polski klub o krok od Ligi Mistrzów! Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne

Piłka nożna

Piłkarki nożne Czarnych Antrans Sosnowiec pokonały w rzutach karnych 4-2 cypryjski Apollon Limassol 3:3 (3:3, 2:2) w półfinale rozgrywanego na Cyprze turnieju 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń.

Polski klub o krok od Ligi Mistrzów! Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne
fot: Cyfrasport
Piłkarka Czarnych Antrans Sosnowiec

W drugim środowym półfinale albańska Vllaznia Szkodra zagra ze Spartakiem Myjava ze Słowacji. Finał zaplanowano na 8 sierpnia.

 

Drużyna z Sosnowca po zwycięstwach u siebie nad gruzińskim WFC Nike Lusso 7:1 i irlandzkim Athlone Town 3:1 awansowała do drugiej rundy.

 

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Zespół, który zwycięży na Cyprze, awansuje do trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji. W niej dojdzie już do dziewięciu dwumeczów: czterech par ścieżki mistrzowskiej, którą podążają piłkarki z Sosnowca, oraz pięciu w ścieżce ligowej.

 

W fazie zasadniczej wystąpi 18 drużyn. Finał odbędzie się pod koniec maja na PGE Narodowym w Warszawie. Trofeum bronić będzie Barcelona, której zawodniczką jest Ewa Pajor.

 

Apollon Limassol - Czarni Antrans Sosnowiec 3:3 po dogr. (3:3, 2:2), karne: 2-4

 

Bramki: 1:0 Mallory Mooney (11), 1:1 Klaudia Miłek (18), 2:1 Natasha Hudson (40), 2:2 Iga Witkowska(45+1), 3:2 Krystyna Freda (50), 3:3 Patrycja Sarapata (79).

 

Żółte kartki: Apollon – Krystyna Freda, Steffi Hardy, Jelena Prvulović; Czarni – Zofia Buszewska, Emilia Sobierajska, Oliwia Łapińska.

 

Sędzia: Roxana Recorean (Rumunia).

PAP
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