Polski klub o krok od Ligi Mistrzów! Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne

W drugim środowym półfinale albańska Vllaznia Szkodra zagra ze Spartakiem Myjava ze Słowacji. Finał zaplanowano na 8 sierpnia.

Drużyna z Sosnowca po zwycięstwach u siebie nad gruzińskim WFC Nike Lusso 7:1 i irlandzkim Athlone Town 3:1 awansowała do drugiej rundy.

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Zespół, który zwycięży na Cyprze, awansuje do trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji. W niej dojdzie już do dziewięciu dwumeczów: czterech par ścieżki mistrzowskiej, którą podążają piłkarki z Sosnowca, oraz pięciu w ścieżce ligowej.

W fazie zasadniczej wystąpi 18 drużyn. Finał odbędzie się pod koniec maja na PGE Narodowym w Warszawie. Trofeum bronić będzie Barcelona, której zawodniczką jest Ewa Pajor.

Apollon Limassol - Czarni Antrans Sosnowiec 3:3 po dogr. (3:3, 2:2), karne: 2-4

Bramki: 1:0 Mallory Mooney (11), 1:1 Klaudia Miłek (18), 2:1 Natasha Hudson (40), 2:2 Iga Witkowska(45+1), 3:2 Krystyna Freda (50), 3:3 Patrycja Sarapata (79).

Żółte kartki: Apollon – Krystyna Freda, Steffi Hardy, Jelena Prvulović; Czarni – Zofia Buszewska, Emilia Sobierajska, Oliwia Łapińska.

Sędzia: Roxana Recorean (Rumunia).

PAP