Potrafią "manipulować" rywalem. Wielka broń polskiego klubu w el. Ligi Europy

Jagiellonia dopiero w czwartek rozpoczyna swą drogę po chwałę. Od razu od szkockich Rangers FC. Wiadomo, że to już trzecia runda i w zmaganiach nie o Conference League, a o Ligę Europy. Ale zarówno Turcy, jak i ekipa z Glasgow to zespoły na miarę Ligi Mistrzów, a nie kwalifikacji. Owszem, przeżywające swoje problemy, bo gdyby było inaczej, nie zaczynaliby tak wcześnie. Ale to wciąż wielkie firmy. Posiadające (szczególnie Fener, The Gers w mniejszym stopniu) całe mnóstwo bardzo dobrych, a czasem i wybitnych piłkarzy.

Im wyżej grasz, tym trudniej masz. Plus jest taki, że daje ci to też komfort. Przegrywasz jeden, a nawet drugi dwumecz ale pozostajesz w „zabawie”. Po porażkach Lecha i Górnika w eliminacjach do najważniejszego z pucharów, oba kluby muszą przejść tylko jednego przeciwnika. „Kolejorza” widzimy już w Europie, bo Klaksvik przejść „musi”. Ze Szwajcarami z FC Thun (wielce prawdopodobne, że z nimi) nie musi być to wcale łatwa przeprawa. A Liga Europy to obowiązek. Jeżeli ranking idzie w górę to muszą i rozgrywki, o które walczymy.

Powrót Górnika do pucharów to wejście z tak zwanej "grubej rury". Cokolwiek nie wydarzy się w spotkaniach z Ferencvarosem, potem Zabrzan czekają Trabzonspor lub Monaco. Paradoksalnie i teoretycznie łatwiej byłoby z tym pierwszym zespołem. O Ligę Konferencji trzeba by zagrać ze zdecydowanie silniejszą drużyną z dużo mocniejszej ligi od tureckiej. Najpierw jednak Węgrzy, i jeden z najmocniejszych klubowych zespołów z tak zwanego bloku wschodniego.

Ostatnie cztery lata to dwukrotnie 1/8 finału Ligi Europy, do której wejść udaje się nam sporadycznie i zazwyczaj wszystko kończy się jesienią. Środowy mecz to klucz do przyszłości Zabrzan. Prosty i dość bezpośredni sposób grania piłkarzy z Budapesztu powinien pasować śląskiej drużynie. Michal Gasparik i jego piłkarze potrafią „manipulować” rywalem. Górnik znowu w teorii jest słabszy, lecz wcale nie stoi na straconej pozycji.

Podobnie jak „Jaga”, która też ma jeszcze w „zapasie” jedno życie. Jeśli grać z Rangersami, to właśnie teraz, gdy zespół z Ibrox nie jest jeszcze ukształtowany. Jednak – znowu – jest to dla polskiej drużyny wejście na inny poziom. Rok temu w kwalifikacjach do Ligi Konferencji „Duma Podlasia” mierzyła się z Novim Pazarem, Silkeborgiem i Dinamem Tirana. A teraz? „Gdzie Rzym, a gdzie Krym”?. Jeżeli chcemy zrobić postęp, nie ma jednak wyjścia. Musimy w systemie play off pokonać przynajmniej jednego mocniejszego od siebie. Skoro mierzymy dalej, to strąćmy poprzeczkę zawieszoną wyżej.

Gdzie obejrzeć mecz Ferencvaros - Górnik? O której godzinie?

Transmisja meczu Ferencvaros - Górnik Zabrze w środę od godz. 20:05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia już o 18.00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 20:15.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - Rangers. O której godzinie?

Mecz Jagiellonia Białystok - Rangers odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 18:00.

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