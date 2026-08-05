Puchar Polski: Olimpia Grudziądz - Świt Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Rusza Puchar Polski w sezonie 2026/27. Czas na rundę wstępną, w której udział biorą cztery zespoły z pierwszej ligi i 18 z drugiej.

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Zwycięzcy rywalizacji awansują do 1/32 finału. Wówczas stawkę uzupełnią drużyny z PKO BP Ekstraklasy (13), pozostałe z Betclic 1. Ligi (144) oraz zdobywcy pucharów ZPN w sezonie 2025/26 (16).

Ekipy grające w europejskich pucharach przystąpią do rozgrywek od 1/16 finału. Mowa o Lechu Poznań, Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok, Rakowie Częstochowa i GKS-ie Katowice.

Finał Pucharu Polski zostanie rozegrany 2 maja 2027 na PGE Narodowym w Warszawie.

W kampanii 2025/26 po trofeum sięgnął Górnik Zabrze. Podopieczni Michala Gasparika pokonali w finale 2:0 Raków Częstochowa.

Najwięcej razy Puchar Polski zdobywała Legia Warszawa. Mowa o 21 triumfach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olimpia Grudziądz - Świt Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

Polsat Sport