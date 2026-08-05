Puchar Polski: Unia Skierniewice - Sokół Kleczew. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Unia Skierniewice - Sokół Kleczew to spotkanie rundy wstępnej STS Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Unia Skierniewice - Sokół Kleczew na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:45.

Rusza Puchar Polski w sezonie 2026/27. Czas na rundę wstępną, w której udział biorą cztery zespoły z pierwszej ligi i 18 z drugiej.

 

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Zwycięzcy rywalizacji awansują do 1/32 finału. Wówczas stawkę uzupełnią drużyny z PKO BP Ekstraklasy (13), pozostałe z Betclic 1. Ligi (144) oraz zdobywcy pucharów ZPN w sezonie 2025/26 (16).

 

Ekipy grające w europejskich pucharach przystąpią do rozgrywek od 1/16 finału. Mowa o Lechu Poznań, Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok, Rakowie Częstochowa i GKS-ie Katowice.

 

Finał Pucharu Polski zostanie rozegrany 2 maja 2027 na PGE Narodowym w Warszawie.

 

W kampanii 2025/26 po trofeum sięgnął Górnik Zabrze. Podopieczni Michala Gasparika pokonali w finale 2:0 Raków Częstochowa.

 

Najwięcej razy Puchar Polski zdobywała Legia Warszawa. Mowa o 21 triumfach.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Unia Skierniewice - Sokół Kleczew na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:45.

Polsat Sport
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