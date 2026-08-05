Roszady w kadrze Polski. Poznaliśmy skład na Letnie Grand Prix

Tegoroczna edycja Letniej GP w skokach narciarskich rozpoczęła się w zeszły weekend w Wiśle. W Courchevel zabraknie trenera kadry A Macieja Maciusiaka, który pozostanie w Polsce na treningach z Dawidem Kubackim, Pawłem Wąskiem, Piotrem Żyłą i Kacprem Tomasiakiem, który w Wiśle był najlepszy z Polaków - zajął siódme i 10. miejsce.

Do Courchevel z powołanymi zawodnikami udadzą się koordynator systemu szkolenia reprezentacji Polski Stefan Horngacher oraz trenerzy Michal Dolezal i Krzysztof Biegun.

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W sobotę i w niedzielę konkursy kobiet na skoczni Tremplin du Praz (HS 135) rozpoczną się o 16.00. Mężczyźni przystąpią do rywalizacji dwie godziny później.

Liderem klasyfikacji generalnej Letniej GP jest Japończyk Naoki Nakamura, który ma 200 pkt, gdyż wygrał dwa konkursy w Wiśle. Drugie miejsce zajmuje Austriak Marco Woergoetter - 112, a trzeci jest Szwajcar Gregor Deschwanden - 110. Tomasiak zdobył 62 pkt i plasuje się na ósmej pozycji.

PAP