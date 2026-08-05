Semeniuk zapytany o świętowanie w Chinach. Odpowiedź? Bezcenna! "Pomidor"

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do kraju po wywalczeniu drugiego z rzędu złota w rozgrywkach Ligi Narodów. Świętowanie sukcesu odbyło się jeszcze w Chinach. Jak wyglądało? Z tym pytaniem zmierzył się Kamil Semeniuk.

Semeniuk zapytany o świętowanie w Chinach. Odpowiedź? Bezcenna! "Pomidor"
Kamil Semeniuk o tym, jak wyglądało świętowanie po wygraniu Ligi Narodów

Nasi kadrowicze obronili tytuł w VNL, pokonując w finałowym meczu w Ningbo 3:2 Stany Zjednoczone. Świętowanie sukcesu zaczęło się już w tym mieście, a skończyło w Pekinie. Jak wyglądała wspólna celebracja?


- Pomidor - odpowiedział z uśmiechem na ustach Semeniuk.

 

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Poźniej rozwinął jednak swoją wypowiedź.


- To, co było w Ningbo i Pekinie, zostaje w Ningbo i Pekinie. Na pewno każdy z nas będzie dobrze wspominał to świętowanie - dodał przyjmujący.


W środowy poranek zmęczeni, ale szczęśliwi nasi siatkarze zameldowali się na lotnisku w Warszawie. Teraz będą mieli kilka wolnych dni.


- Skoszę trawę. Nie mam planów na zagraniczne wyjazdy, zostanę w domu. Czeka na mnie cała rodzina, czeka również pies. Chcę spędzić ten krótki czas w zaciszu i w otoczeniu najbliższych - zdradził swoje plany Semeniuk.


Naszą reprezentację czekają jeszcze w tym sezonie mistrzostwa Europy. Początek turnieju zaplanowano na 9 września. Do tej imprezy kadra będzie przygotowywać się podczas zgrupowania w Zakopanem.

 

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