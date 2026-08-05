Siatkarz z kadry mistrzów świata zagra w Gorzowie! Klub pozyskał doświadczonego libero

Mateusz Masłowski (rocznik 1997) był zawodnikiem pamiętnej kadry dominatorów, która w latach 2015-17 kolekcjonowała złote medale juniorskich mistrzostw świata i Europy. Z akademicką reprezentacją Polski zdobył natomiast srebrny medal letniej Uniwersjady w 2019 roku.

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Reprezentował barwy klubów Asseco Resovia, Cerrad Enea Czarni Radom (2019-23), KGHM Cuprum Lubin (2023-24). Od 2024 roku był zawodnikiem Norwida Częstochowa. Rozstał się z tym klubem w listopadzie ubiegłego roku. Doświadczony libero w ekstraklasie siatkarzy rozegrał już jedenaście sezonów i wystąpił w 216 meczach.

"Jest to zawodnik ceniony za pewność w przyjęciu, waleczność i ogromne doświadczenie, które z pewnością będzie ważnym wsparciem dla naszego zespołu" – napisał klub w komunikacie.