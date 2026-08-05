Skończy 40 lat na US Open! Wielkie wieści dla gwiazdora tenisa

FFT zawarła umowę z Amerykańskim Stowarzyszeniem Tenisowym (UST) w sprawie wymiany dzikich kart między French Open a US Open.

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"FFT postanowiła przyznać dzikie karty na US Open 2026 Leolii Jeanjean, zajmującej obecnie 119. miejsce w rankingu WTA, oraz Gaelowi Monfilsowi, zajmującemu 347. miejsce w rankingu ATP" - poinformowała federacja.

39-letni Monfils po raz 18. weźmie udział w US Open. W 2016 roku dotarł w Nowym Jorku do półfinału, co było wyrównaniem jego najlepszego wyniku w Wielkim Szlemie, po półfinale French Open w 2008 roku.

Francuz, zdobywca 13 tytułów w cyklu ATP, postawił sobie za "ostateczny cel" zdobycie dzikiej karty do US Open przed końcem kariery.

- Na początku turnieju (1 września) skończę 40 lat. Zawsze powtarzałem, że chcę grać i dobrze się prezentować do 40. roku życia - powiedział w poniedziałek w Montrealu, gdzie w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP 1000 pokonał Kamila Majchrzaka 6:4, 6:4.

PAP