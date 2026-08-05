Spełnienie marzeń! ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ogłosiła kolejny transfer

Marcel Steyer (rocznik 2007) swą przygodę z siatkówką rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu i tamtejszej drużynie MMKS. Później grał w zespole AZS UJD Stoelzle Częstochowa (2024-26). Z reprezentacją Polski wywalczył wicemistrzostwo świata U19 w 2025 roku.

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– To dla mnie ogromna radość i duma. Cała moja rodzina pochodzi z Kędzierzyna-Koźla, tutaj mam wielu znajomych i przyjaciół. Od początku mojej przygody z siatkówką marzyłem o tym, żeby kiedyś reprezentować ZAKSĘ. Decyzja o dołączeniu do klubu nie była trudna. Uważam, że to jeden z najlepszych zespołów w Polsce, a praca z takim trenerem jak Andrea Giani to dla mnie szansa, by podnosić swój poziom. Do drużyny dołączam z bojowym nastawieniem, głodem gry i pozytywnymi myślami. Chciałbym walczyć o jak najwyższe cele, rozwijać się jako zawodnik i regularnie występować na parkietach TAURON Ligi. To dla mnie bardzo ważne, że mogę z dumą reprezentować swój rodzimy klub i swoje miasto – powiedział Steyer.

Transfer do ZAKSY to dla młodego libero ważny krok w karierze. W tym klubie będzie miał okazję do debiutu w siatkarskiej ekstraklasie.

RM, Polsat Sport, zaksa.pl