Świątek - Golubic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Golubic? WTA w Toronto

Tenis

Iga Świątek - Viktorija Golubic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Toronto. Kto wygrał mecz Świątek - Golubic? Jaki był wynik meczu Świątek - Golubic?

Iga Świątek podczas meczu tenisowego, ubrana w niebieski strój sportowy i czapkę z daszkiem, trzyma rakietę i uśmiecha się.
fot. PAP/Abaca
Iga Świątek

Iga Świątek wróciła do gry. Polka po Wimbledonie zrobiła sobie ponad miesiąc przerwy i postawiła na regenerację.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pokonała Chwalińską, teraz została ofiarą fałszywego filmu. "Nie jesteś pierwsza"

 

Teraz Raszynianka rozpoczęła US Swing, cykl turniejów podprowadzających do ostatniego w sezonie Wielkiego Szlema - US Open.

 

Pierwszym startem Świątek za oceanem jest impreza rangi WTA 1000 w Toronto. Polka została rozstawiona z numerem 7.

 

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej pokonała w dwóch setach Czeszkę Sarę Bejlek.

 

Przeciwniczką Polki w trzeciej fazie jest Viktorija Golubic. Szwajcarka wyeliminowała wcześniej Australijkę Kimberly Birrell i Chorwatkę Donnę Vekić.

 

Dotychczas Świątek i Golubic mierzyły się czterokrotnie. Za pierwszym razem triumfowała Szwajcarka, a kolejne trzy potyczki padły łupem Polki.

Świątek - Golubic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Świątek - Golubic poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Golubic, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAVIKTORIJA GOLUBICWTAWTA TORONTOWTA TORONTO 2026WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Juncheng Shang - Andrey Rublev. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 