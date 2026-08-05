Świątek - Golubic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Golubic? WTA w Toronto

Iga Świątek wróciła do gry. Polka po Wimbledonie zrobiła sobie ponad miesiąc przerwy i postawiła na regenerację.

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Teraz Raszynianka rozpoczęła US Swing, cykl turniejów podprowadzających do ostatniego w sezonie Wielkiego Szlema - US Open.

Pierwszym startem Świątek za oceanem jest impreza rangi WTA 1000 w Toronto. Polka została rozstawiona z numerem 7.

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej pokonała w dwóch setach Czeszkę Sarę Bejlek.

Przeciwniczką Polki w trzeciej fazie jest Viktorija Golubic. Szwajcarka wyeliminowała wcześniej Australijkę Kimberly Birrell i Chorwatkę Donnę Vekić.

Dotychczas Świątek i Golubic mierzyły się czterokrotnie. Za pierwszym razem triumfowała Szwajcarka, a kolejne trzy potyczki padły łupem Polki.

Świątek - Golubic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Świątek - Golubic poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Golubic, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport