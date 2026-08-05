Tak wygląda ranking UEFA po meczu Górnika Zabrze

Górnik Zabrze nie był faworytem w meczu z węgierską ekipą i ostatecznie przegrał 0:1 po golu Mariusa Corbu. To oznacza, że Polska w rankingu UEFA nadal ma 43,025 pkt.





W środę w pierwszych meczach 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów zwycięstwa odniosły kluby, które w 2. rundzie wyeliminowały Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Mistrzowie Danii Aarhus GF wygrali z azerskim Sabahem Baku 2:1, a Fenerbahce Stambuł pokonało austriacki Sturm Graz 2:0.

W wyjściowym składzie Sabahu znalazł się były reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz, który w 3. rundzie eliminacji liczył na starcie ze swoim byłym klubem Lechem Poznań, jednak mistrzowie Polski w rewanżu zmarnowali trzybramkową przewagę z pierwszego spotkania i po rzutach karnych przegrali dwumecz z duńskim klubem.

Aarhus w meczu z Sabahem objęło prowadzenie w 31. minucie po golu Jamesa Bogere. Ugandyjski napastnik w drugiej połowie podwyższył na 2:0. Serb Veljko Simić w 67. min zdobył bramkę kontaktową.

W meczu ze Sturmem Graz gole dla Fenerbahce strzelili Brazylijczyk Talisca i Anglik Mason Greenwood. W pierwszym składzie austriackiej drużyny zagrał napastnik Szymon Włodarczyk, który był zawodnikiem Legii Warszawa i Górnika Zabrze.

Tym samym po środowych spotkaniach Polska nadal jest na dziesiątym miejscu w rankingu UEFA. A warto podkreślić, że ta pozycja pozwoliłaby mistrzowi Polski na automatyczny awans do fazy ligowej Champions League od sezonu 2028/2029. Przewaga nad Czechami nie jest jednak duża, zwłaszcza że we wtorek Sparta Praga ograła Olympique Lyon w el. Ligi Mistrzów.

W czwartek obejrzymy cztery kolejne zespoły, które powalczą o punkty do rankingu. W eliminacjach Ligi Europy Lech Poznań zmierzy się z Klaksvik, Jagiellonia Białystok - z Rangersami, a w eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice - z Hapoelem Tel Awiw.



Ranking UEFA (stan na 05.08):

1. Anglia - 98,519 pkt, 9/9 klubów

2. Włochy - 84,232, 7/7

3. Hiszpania - 78,618, 8/8

4. Niemcy - 76,688, 7/7

5. Francja - 65,082, 7/7

6. Portugalia - 60,850, 5/5

7. Belgia - 56,250, 5/5

8. Holandia - 49,229, 6/6

9. Turcja - 46,175, 5/5

10. Polska - 43,025, 5/5

11. Czechy - 42,625, 5/5

12. Grecja - 41,312, 5/5

13. Dania - 35,431, 4/4

Jagiellonia Białystok - Rangers. Transmisja TV i stream online

Mecz Jagiellonia Białystok - Rangers odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 18:00.

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PAP, Polsat Sport