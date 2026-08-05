Tragiczne wieści po igrzyskach! Słynny sportowiec stracił wszystko w pożarze

"Zajęło mi trochę czasu, zanim pogodziłem się z tą bolesną tragedią. Wieczorem 30 lipca, podczas bicia rekordu wszech czasów Igrzysk Wspólnoty Narodów, w moim bloku wybuchł pożar, który szybko rozprzestrzenił się na mój apartament. Niestety, lokal, w którym mieszkam od ponad dekady, spłonął i nie ma już nic do uratowania" - przekazał sportowiec w internetowym wpisie.

Le Clos złożył również hołd sąsiadowi, który zginął w pożarze, oraz kondolencje rodzinie i przyjaciołom ofiary.

"Żadne słowa nie ukoją tej straty, ale mam nadzieję, że rodzina wie, iż myśli całej społeczności są z nimi" – dodał urodzony w Durbanie pływak, który poinformował jednocześnie, że jego fundacja już rozpoczęła zbiórkę środków na rzecz mieszkańców dotkniętych pożarem.

W tegorocznych Igrzyskach Wspólnoty Narodów 34-letni reprezentant Republiki Południowej Afryki wywalczył trzy medale, co powiększyło jego dorobek w historii startów w tej imprezie do 21. Składa się na to siedem złotych, pięć srebrnych i dziewięć brązowych, począwszy od debiutu w Delhi w 2010 roku.

Le Clos jest również mistrzem olimpijskim. Zaskoczył świat sportu w 2012 roku w Londynie, gdy wyprzedził legendarnego Amerykanina Michaela Phelpsa o 0,05 s i zdobył złoto na 200 m st. motylkowym.

Pływak z RPA ma też w dorobku trzy olimpijskie srebra - jedno z Londynu i dwa z Rio de Janeiro w 2016 roku. Startował także w Tokio i Paryżu, ale bez sukcesów. Zapowiadał, że ma nadzieję zakwalifikować się na swoje piąte igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

PAP