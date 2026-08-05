Trener Kowalczuk odkrył karty na MŚ. Puławska i Klatt z szansą na obronę tytułów

Do uzasadnionej zmiany doszło natomiast w zgłoszeniu do konkurencji K-1 200 m.

Od początku trwającego sezonu to właśnie grupa dowodzona przez trenera Zbigniewa Kowalczuka regularnie dostarcza nam radości na największych imprezach. Nasze kajakarki zdobywały medale we wszystkich trzech Pucharach Świata w Szeged, Brandenburgu i Montrealu, a ponadto, na czerwcowych mistrzostwach Europy w Montemor-o-Velho wywalczyły trzy srebra.

Teraz już wiemy, że pod koniec sierpnia na MŚ w Poznaniu (26-30 sierpnia) zobaczymy te same zawodniczki, które przed rokiem w Mediolanie sięgały po tytuły mistrzyń świata. Mowa tu o Annie Puławskiej i Martynie Klatt, które wówczas nie miały sobie równych w K-2 500 m i teraz znów razem zmierzą się z najlepszymi zawodniczkami świata. Dodatkowo pierwsza z nich stanie przed szansą na obronę złota w K-1 500 m. W tym sezonie Puławska i Klatt zdobywały już medale – na ME w Portugalii w wymienionych konkurencjach zgarnęły srebra, a kolejne krążki dorzucały w pucharowej rywalizacji. – Ostatni PŚ w Montrealu był dla Ani i Martyny na tyle udanym startem, że spokojnie mogą myśleć o najwyższych celach w Poznaniu – uważa Kowalczuk.

Szkoleniowiec polskiej kadry kajakarek zdecydował się na wypróbowany wariant w trzeciej olimpijskiej konkurencji. W rywalizacji K-4 500 m ujrzymy osadę, która ma za sobą wspólne wyścigi w ramach ostatniego PŚ w Kanadzie. Szlakową będzie Sandra Ostrowska, a w łódce kolejno za nią usiądą Dominika Putto, Julia Olszewska i Katarzyna Kościółek.

– Skład ten jest optymalny, biorąc pod uwagę wyniki na 500 m, jakie na MP w Bydgoszczy osiągnęły poszczególne zawodniczki. Przygotowane indywidualne jest bowiem istotnym czynnikiem przy budowaniu osady – wskazuje Kowalczuk. – Na ostatnim zgrupowaniu w Iławie próbowaliśmy czwórki w dwóch konfiguracjach i te testy utwierdziły mnie w przekonaniu, że ten wybór będzie najlepszy dla kadry – dodaje szkoleniowiec.

Nasze kajakarki obsadzą też pozostałe konkurencje jedynkarek. Do rywalizacji na 200 m w miejsce pierwotnie awizowanej Puławskiej stanie Olszewska, w K-1 1000 m zobaczymy Weronikę Marczewską, czyli aktualną brązową medalistkę MMŚ, zaś na najdłuższym dystansie 5000 m powalczy Zuzanna Błażejczak.

– Zgodnie z regulaminem zawodniczki, które zwyciężyły w jedynkach na MP w Bydgoszczy, miały prawo startu na MŚ. Między finałem K-1 200 m a K-2 500 m będzie jednak zbyt mało czasu na regenerację dla Ani Puławskiej, dlatego skupi się ona wyłącznie na konkurencjach olimpijskich, a na 200 m zastąpi ją Julia Olszewska – wyjaśnia trener Kowalczuk. – Weronika Marczewska wykazywała stały postęp w tym sezonie. Zobaczymy, jak jej organizm zareaguje po miesiącu pełnym startów. Weronika mogła jeszcze wystąpić w połowie sierpnia w Akademickich Mistrzostwach Świata w Szeged, ale postawiła na start w MŚ w Poznaniu. Co do Zuzy Błażejczak, to ten występ będzie dla niej formą nagrody, bo nie da się po prostu przyjść i zadeklarować udział w seniorskich MŚ. Trzeba było mocno się napocić, żeby zostać mistrzynią kraju. Zuzanna pewnie już osiągnęła swój cel, zdobywając medal na MME, a występ na MŚ to będzie taka wisienka na torcie – podsumowuje Kowalczuk.

Pierwsza reprezentacja kajakarek w minioną niedzielę zakończyła zgrupowanie w Iławie, a w poniedziałek w Warszawie odbyła testy wydolnościowe i laboratoryjne. Na najbliższym obozie przygotowawczym w Wałczu spotkają się w niedzielę, 9 sierpnia.

MŚ w Poznaniu, do których przygotowują się nasi zawodnicy, odbędą się w dniach 26-30 sierpnia. Organizatorzy mistrzostw przygotowali bogaty program atrakcji dla kibiców. a na tor regatowy Malta warto przyjść nie tylko po to, by oglądać walkę o medale najlepszych kajakarzy świata. W rozbudowanej strefie kibica będzie można spróbować swoich sił w różnych typach kajaków, parakajakach oraz smoczych łodziach. Na odwiedzających czekać będą również atrakcje przygotowane przez Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Kibice będą mogli zobaczyć wojskowy sprzęt, poznać wyposażenie żołnierzy, a także skosztować tradycyjnej, wojskowej grochówki. O wyjątkową atmosferę na trybunach przez cały czas zadba DJ Gambit, natomiast oficjalne otwarcie mistrzostw uświetni koncert Dawida Kwiatkowskiego.

Informacja Prasowa