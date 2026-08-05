Trzecie miejsce Polki w środowym etapie Tour de France
Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) zajęła trzecie miejsce na 5. etapie kolarskiego wyścigu Tour de France, 140 km z Macon do Belleville-en-Beaujolais. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Szwajcarka Marlen Reusser (Movistar), a wygrała Holenderka Demi Vollering (FDJ United-Suez).
Tuż przed szczytem ostatniego podjazdu Mont Brouilly, kilka kilometrów przed metą, Niewiadoma-Phinney i Reusser jako jedyne wytrzymały atak Vollering i już tylko ta trójka liczyła się w walce o etapowe zwycięstwo. Ostatecznie to Holenderka, triumfatorka tej imprezy w 2023 roku, dojechała najszybciej. Reusser i Polka miały ten sam czas.
Pierwsza na finiszu zaatakowała Niewiadoma-Phinney i w pewnym momencie uzyskała wyraźną przewagę nad dwoma rywalkami, które trzymały się razem. Kilkadziesiąt metrów przed linią mety Holenderka i Szwajcarka doścignęły jednak Polkę, której zabrakło sił, by utrzymać je za plecami.
- Wiedziałam, że Kasia zaatakuje wcześnie, bo zawsze tak robi, i wiedziałam, że Marlen zaryzykuje. Pozwoliłam jej na to, żeby to ona zaczęła pracować, ale tego nie zrobiła. Pomyślałam sobie: „Okej, ale jak nic nie zrobisz, to Kasia wygra”. Liczyłam się z tym, że Marlen mnie dopadnie, ale jakoś wszystko poszło po mojej myśli i bardzo mnie to cieszy. Na mecie poczułam ogromną ulgę - skomentowała Vollering, cytowana w portalu cyclingnews.com.
Na czwartej pozycji, ze stratą 45 sekund, uplasowała się Dominika Włodarczyk (UAE Team L'Imad).
Niewiadoma-Phinney, która triumfowała w tym wyścigu w 2024 roku, awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ma 1.17 straty do Reusser i 1.05 do Vollering. Włodarczyk jest piąta z łącznym czasem gorszym o 2.54 od liderki.
- Ja już wygrałam Tour, Kasia też. Marlen jeszcze nie - i będzie musiała mocno na to zapracować. Jestem pewna, że to będzie zacięta walka. Pokonanie jej nie jest łatwe, bo jest bardzo silna. Oczywiście, spróbuję - zapowiedziała Vollering.
Wyścig zakończy się 9 sierpnia w Nicei.
Wyniki 5. etapu, Macon - Belleville-en-Beaujolais (140 km):
1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-Suez) 3:53.54
2. Marlen Reusser (Szwajcaria/Movistar)
3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) obie ten sam czas
4. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L'Imad) strata 45 s
5. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek)
6. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM) obie ten sam czas
...
28. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 6.15
60. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 16.58
116. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 28.21
Klasyfikacja generalna:
1. Marlen Reusser (Szwajcaria/Movistar) 15:41.18
2. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-Suez) strata 12 s
3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) 1.17
4. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM) 2.40
5. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L'Imad) 2.54
6. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L'Imad) 2.58
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45. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 23.28
53. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 30.40
58. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 32.50