Trzecie miejsce Polki w środowym etapie Tour de France

Tuż przed szczytem ostatniego podjazdu Mont Brouilly, kilka kilometrów przed metą, Niewiadoma-Phinney i Reusser jako jedyne wytrzymały atak Vollering i już tylko ta trójka liczyła się w walce o etapowe zwycięstwo. Ostatecznie to Holenderka, triumfatorka tej imprezy w 2023 roku, dojechała najszybciej. Reusser i Polka miały ten sam czas.

Pierwsza na finiszu zaatakowała Niewiadoma-Phinney i w pewnym momencie uzyskała wyraźną przewagę nad dwoma rywalkami, które trzymały się razem. Kilkadziesiąt metrów przed linią mety Holenderka i Szwajcarka doścignęły jednak Polkę, której zabrakło sił, by utrzymać je za plecami.

- Wiedziałam, że Kasia zaatakuje wcześnie, bo zawsze tak robi, i wiedziałam, że Marlen zaryzykuje. Pozwoliłam jej na to, żeby to ona zaczęła pracować, ale tego nie zrobiła. Pomyślałam sobie: „Okej, ale jak nic nie zrobisz, to Kasia wygra”. Liczyłam się z tym, że Marlen mnie dopadnie, ale jakoś wszystko poszło po mojej myśli i bardzo mnie to cieszy. Na mecie poczułam ogromną ulgę - skomentowała Vollering, cytowana w portalu cyclingnews.com.

Na czwartej pozycji, ze stratą 45 sekund, uplasowała się Dominika Włodarczyk (UAE Team L'Imad).

Niewiadoma-Phinney, która triumfowała w tym wyścigu w 2024 roku, awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ma 1.17 straty do Reusser i 1.05 do Vollering. Włodarczyk jest piąta z łącznym czasem gorszym o 2.54 od liderki.

- Ja już wygrałam Tour, Kasia też. Marlen jeszcze nie - i będzie musiała mocno na to zapracować. Jestem pewna, że to będzie zacięta walka. Pokonanie jej nie jest łatwe, bo jest bardzo silna. Oczywiście, spróbuję - zapowiedziała Vollering.

Wyścig zakończy się 9 sierpnia w Nicei.

Wyniki 5. etapu, Macon - Belleville-en-Beaujolais (140 km):

1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-Suez) 3:53.54

2. Marlen Reusser (Szwajcaria/Movistar)

3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) obie ten sam czas

4. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L'Imad) strata 45 s

5. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek)

6. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM) obie ten sam czas

...

28. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 6.15

60. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 16.58

116. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 28.21

Klasyfikacja generalna:

1. Marlen Reusser (Szwajcaria/Movistar) 15:41.18

2. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-Suez) strata 12 s

3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska/Canyon-SRAM) 1.17

4. Antonia Niedermaier (Niemcy/Canyon-SRAM) 2.40

5. Dominika Włodarczyk (Polska/UAE Team L'Imad) 2.54

6. Elisa Longo Borghini (Włochy/UAE Team L'Imad) 2.58

...

45. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 23.28

53. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska/Canyon-SRAM) 30.40

58. Malwina Mul (Polska/Cofidis) 32.50

PAP