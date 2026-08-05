Utytułowana siatkarka musiała przejść operację! Powodem wada serca

Powodem operacji Chinki były problemy z sercem. Z racji zabiegu siatkarka nie weźmie udziału w mistrzostwach Azji ani w igrzyskach azjatyckich.

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"Musiałam poddać się zabiegowi z powodu problemów z sercem. Operacja zakończyła się sukcesem i zostałam wypisana ze szpitala, aby wrócić do zdrowia w domu. Po kompleksowej ocenie nie wezmę udziału w Mistrzostwach Kontynentalnych AVC w Siatkówce Kobiet ani w Igrzyskach Azjatyckich. Jestem głęboko rozczarowana, ale zdrowie zawsze będzie najważniejsze. W przyszłości skupię się na rehabilitacji i stopniowym powrocie do formy. Życzę reprezentacji samych sukcesów w rozgrywkach. Nie mogę się doczekać powrotu" - napisała siatkarka na Instagramie.

Kariera Li nie jest usłana różami, Chinka dość często bowiem zmaga się z urazami. W zeszłym roku, po odejściu z Tianjin Bohai Bank, pozostała bez klubu.

Mimo to 26-latka jest bardzo utytułowana. W dorobku ma pięć mistrzostw Chin, Klubowe Mistrzostwo Azji i srebro w Klubowych Mistrzostwach Świata. Z reprezentacją sięgnęła po Puchar Świata w 2019 roku, dwa złota igrzysk azjatyckich (2018, 2022), brązowy medal mistrzostw świata (2018) czy srebro Ligi Narodów (2023).

KP, Polsat Sport