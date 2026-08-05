Magda Linette awansowała do 2. rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto, pokonując grającą z tzw. dziką kartą tenisistkę gospodarzy Carol Zhao 4:6, 6:1, 6:4.

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Zajmująca dopiero 620. miejsce w rankingu WTA Zhao sprawiła dużo problemów znacznie wyżej notowanej Polce. Po dwóch godzinach gry to jednak Linette zapewniła sobie awans i w drugiej rundzie spotka się z rozstawioną z numerem 13 Amerykanką Ivą Jovic.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Iva Jovic na Polsatsport.pl.

MS, PAP