Magdalena Fręch pokonała Francuzkę Leolią Jeanjean 7:5, 6:3 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Z powodu deszczu mecz został przerwany w niedzielę przy stanie 4:4 i przełożony na poniedziałek.

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Pojedynek Fręch z francuską kwalifikantką trwał ponad dwie godziny, a o zwycięstwie Polki przesądziła słaba skuteczność serwisu rywalki, która przegrała aż siedem gemów przy własnym podaniu.

W 2. rundzie Fręch zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Jessicą Pegulą, która w minionym tygodniu wyeliminowała ją w Waszyngtonie na etapie 1/8 finału. Trzecia obecnie w klasyfikacji tenisistek Amerykanka w finale turnieju w Waszyngtonie przegrała z Alexandrą Ealą z Filipin 6:4, 4:6, 0:6.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.

MS, PAP