Z Atletico Madryt do Ekstraklasy! Raków Częstochowa dopiął transfer

Pozyskany zawodnik ma 20 lat i występuje na pozycji lewego wahadłowego.

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Karierę rozpoczynał w akademii Buducnosti Podgorica, z której przeszedł do FK Jezero. Przed dwoma laty przeniósł się do Hiszpanii, do UD Almeria, ale wiosnę tego roku spędził w rezerwach Atletico Madryt, które prowadzi Fernando Torres.

Perović przeszedł do Rakowa w ramach transferu definitywnego, a jego kontrakt z częstochowskim klubem ma obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. W środę przed południem wziął już udział w oficjalnym treningu „Czerwono-Niebieskich” przed czwartkowym meczem z Hammarby, ale nie jest zgłoszony do gry w Lidze Konferencji.

Antoni Bednarczyk