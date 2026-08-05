Z Atletico Madryt do Ekstraklasy! Raków Częstochowa dopiął transfer

Piłka nożna

W przeddzień meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji ze szwedzką drużyną Hammarby IF, Raków Częstochowa poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika. To pięciokrotny reprezentant Czarnogóry Marko Perović.

Młody mężczyzna z krótkimi ciemnymi włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem, uśmiecha się do aparatu. Jest na zewnątrz, w tle widać drzewa palmowe i architekturę miejską.
fot. Instagram/MarkoPerović
Raków Częstochowa pozyskał Marka Perovicia

Pozyskany zawodnik ma 20 lat i występuje na pozycji lewego wahadłowego.

 

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Karierę rozpoczynał w akademii Buducnosti Podgorica, z której przeszedł do FK Jezero. Przed dwoma laty przeniósł się do Hiszpanii, do UD Almeria, ale wiosnę tego roku spędził w rezerwach Atletico Madryt, które prowadzi Fernando Torres.

 

Perović przeszedł do Rakowa w ramach transferu definitywnego, a jego kontrakt z częstochowskim klubem ma obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. W środę przed południem wziął już udział w oficjalnym treningu „Czerwono-Niebieskich” przed czwartkowym meczem z Hammarby, ale nie jest zgłoszony do gry w Lidze Konferencji. 

Antoni Bednarczyk
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