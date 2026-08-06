Hapoel - GKS Katowice. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hapoel - GKS Katowice? Liga Konferencji
GKS Katowice zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy. Kto wygrał mecz Hapoel - GKS Katowice? Jaki był wynik meczu Hapoel - GKS Katowice?
GKS Katowice zagra w czwartek w węgierskim Miszkolcu z izarelskim Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. - Nie chcielibyśmy, aby rywal się rozpędził, musimy być czujni – ocenił trener GKS Rafał Górak.
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Hapoel w poprzedniej rundzie wyeliminował bułgarski Łudogorec Razgrad (2:0, 2:2), Katowiczanie byli lepsi od słowackiego MSK Żilina (1:2, 3:1).
- Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym momencie. Dzisiaj rzeczywiście ogromna jest rola regeneracji, każda godzina jest na wagę złota – dodał trener.
Przyznał, że analizował z zespołem mecze Hapoelu z Łudogorcem.
- Zdajemy sobie sprawę, że już samo wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną niespodzianką. To świadczy o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności, zawodników na bardzo dobrym poziomie. Drużyna jest zbudowana z wielu obcokrajowców – ocenił Górak.
Hapoel - GKS Katowice. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?
Wynik meczu Hapoel - GKS Katowice poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hapoel - GKS Katowice, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl