Hapoel - GKS Katowice. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hapoel - GKS Katowice? Liga Konferencji

GKS Katowice zagra w czwartek w węgierskim Miszkolcu z izarelskim Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. - Nie chcielibyśmy, aby rywal się rozpędził, musimy być czujni – ocenił trener GKS Rafał Górak.

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Hapoel w poprzedniej rundzie wyeliminował bułgarski Łudogorec Razgrad (2:0, 2:2), Katowiczanie byli lepsi od słowackiego MSK Żilina (1:2, 3:1).

- Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym momencie. Dzisiaj rzeczywiście ogromna jest rola regeneracji, każda godzina jest na wagę złota – dodał trener.

Przyznał, że analizował z zespołem mecze Hapoelu z Łudogorcem.

- Zdajemy sobie sprawę, że już samo wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną niespodzianką. To świadczy o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności, zawodników na bardzo dobrym poziomie. Drużyna jest zbudowana z wielu obcokrajowców – ocenił Górak.

Hapoel - GKS Katowice. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Hapoel - GKS Katowice poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hapoel - GKS Katowice, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

MS, PAP