Hurkacz - van de Zandschulp. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - van de Zandschulp? ATP Montreal
Hubert Hurkacz - Botic van de Zandschulp to spotkanie trzeciej rundy turnieju ATP w Montrealu. Kto wygrał mecz Hurkacz - van de Zandschulp? Jaki był wynik meczu Hurkacz - van de Zandschulp?
Hubert Hurkacz kontynuuje powrót na kort po Wimbledonie. Po miesięcznej przerwie Polak rozpoczął US Swing, cykl turniejów podprowadzających pod ostatni Wielki Szlem w sezonie - US Open.
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Na początek Hurkacz w Ameryce Północnej przystąpił do imprezy rangi ATP Masters 1000 w Montrealu. Wrocławianin ma na swoim koncie w Kanadzie już dwa zwycięstwa. Pokonał odpowiednio Amerykanina Marcosa Girona i Chilijczyka Alejandro Tabilo.
Przeciwnikiem Hurkacza w trzeciej rundzie zmagań w Montrealu jest Botic van de Zandschulp. Holender triumfował nad Francuzem Giovannim Mpetshim Perricardem i sensacyjnie wyeliminował rozstawionego z "4" Daniiła Miedwiediewa.
Hurkacz - van de Zandschulp. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?
Wynik meczu Hurkacz - van de Zandschulp poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - van de Zandschulp, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl