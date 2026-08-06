Hurkacz - van de Zandschulp. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - van de Zandschulp? ATP Montreal

Tenis

Hubert Hurkacz - Botic van de Zandschulp to spotkanie trzeciej rundy turnieju ATP w Montrealu. Kto wygrał mecz Hurkacz - van de Zandschulp? Jaki był wynik meczu Hurkacz - van de Zandschulp?

Hubert Hurkacz wykonujący uderzenie podczas meczu tenisowego.
Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz kontynuuje powrót na kort po Wimbledonie. Po miesięcznej przerwie Polak rozpoczął US Swing, cykl turniejów podprowadzających pod ostatni Wielki Szlem w sezonie - US Open.

 

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Na początek Hurkacz w Ameryce Północnej przystąpił do imprezy rangi ATP Masters 1000 w Montrealu. Wrocławianin ma na swoim koncie w Kanadzie już dwa zwycięstwa. Pokonał odpowiednio Amerykanina Marcosa Girona i Chilijczyka Alejandro Tabilo.

 

Przeciwnikiem Hurkacza w trzeciej rundzie zmagań w Montrealu jest Botic van de Zandschulp. Holender triumfował nad Francuzem Giovannim Mpetshim Perricardem i sensacyjnie wyeliminował rozstawionego z "4" Daniiła Miedwiediewa.

Hurkacz - van de Zandschulp. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Hurkacz - van de Zandschulp poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - van de Zandschulp, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
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ATP Montreal: Hurkacz vs Botic Van De Zandschulp. Hubert wygra?
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