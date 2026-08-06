Jagiellonia - Rangers. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Jagiellonia - Rangers? Liga Europy
Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy. Kto wygrał mecz Jagiellonia - Rangers? Jaki wynik meczu Jagiellonia - Rangers?
Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec uważa, że konfrontacja w kwalifikacjach LE z Rangers FC to duże wyzwanie dla jego piłkarzy. - Na boisku okaże się, czy nawet nasza najlepsza gra wystarczy na pokonanie takiego przeciwnika - mówił dziennikarzom przez meczem w Białymstoku.
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- Rangers to ogromny klub, wręcz legendarny nie tylko na poziomie piłki szkockiej, ale też jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie i Europę - mówił trener Siemieniec w środę na konferencji prasowej.
- To bardzo wymagający przeciwnik ze względu na swoją charakterystykę i specyfikę futbolu, i fizyczną intensywność, którą Rangersi mają. Pod względem fizycznym ten dwumecz będzie dla moich zawodników bardzo wymagający - ocenił szkoleniowiec.
Pytany o opinie w Szkocji, w tym kibiców i ekspertów zwracających uwagę na słabszą postawę, problemy kadrowe i mankamenty w grze Rangers FC (nowy sezon ten zespół zaczął od remisu na wyjeździe z Dundee United 1:1) zaznaczył, że taki klub musi zmierzyć się na co dzień z ogromną presją i oczekiwaniami, ale też ogromnym rozczarowaniem, gdy coś idzie źle.
Jagiellonia - Rangers. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?
Wynik meczu Jagiellonia - Rangers poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Jagiellonia - Rangers, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl