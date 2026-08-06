Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Botic van de Zandschulp? O której godzinie? ATP w Montrealu

Tenis

Hubert Hurkacz - Botic van de Zandschulp to spotkanie trzeciej rundy turnieju ATP w Montrealu. Kiedy mecz Hurkacz - van de Zandschulp? O której godzinie? Kiedy zagra Hurkacz w Montrealu?

Tenisista Hubert Hurkacz odbijający piłkę rakietą na korcie w Montrealu
fot. PAP/PA
Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz wrócił do gry. Polak wyleczył kontuzję brzucha odniesioną na Wimbledonie i rozpoczął US Swing, cykl turniejów podprowadzających pod ostatni w sezonie Wielki Szlem - US Open.

 

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Pierwszym startem Hurkacza w Ameryce Północnej jest impreza rangi ATP Masters 1000 w Montrealu. Wrocławianin w Kanadzie ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa. Odprawił Amerykanina Marcosa Girona i Chilijczyka Alejandro Tabilo.

 

W trzeciej rundzie zmagań przeciwnikiem Hurkacza będzie Botic van de Zandschulp. Holender najpierw pokonał Francuza Giovanniego Mpetshiego Perricarda, a później sprawił niemałą niespodziankę, eliminując rozstawionego z "4" Daniiła Miedwiediewa.

 

Dotychczas Hurkacz i van de Zandschulp mierzyli się raz. Podczas Roland Garros 2021 lepszy w pięciu partiach okazał się Holender.

Kiedy mecz Hurkacz - van de Zandschulp? O której godzinie? ATP w Montrealu

Póki co, nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie rozegrane spotkanie Hubert Hurkacz - Botic van de Zandschulp w trzeciej rundzie turnieju ATP w Montrealu. Gdy organizatorzy opublikują harmonogram, zaktualizujemy ten tekst.

Polsat Sport
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