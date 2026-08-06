Lech Poznań - Klaksvik. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Lech Poznań - Klaksvik? Liga Europy

Piłkarze Lecha przystąpią do meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik bez Nielsa Frederiksena. Duński szkoleniowiec ma jednak plan na pokonanie mistrza Wysp Owczych. – Musimy być ruchliwi i rozgrywać akcje w szybkim tempie – podkreślił.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wygląda ranking UEFA po meczu Górnika Zabrze

Lechici po nieudanej walce o awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, muszą skupić się na nowym celu. Takim jest zakwalifikowanie się do fazy ligowej Ligi Europy. O czwartą rundę eliminacji powalczą z KI Klaksvik, ale w najbliższym spotkaniu w Poznaniu muszą poradzić sobie bez Frederiksena na ławce. Trener "Kolejorza" został ukarany za spóźnione wyjście swoich piłkarzy na boisko na drugą połowę w rewanżowym meczu z Aarhus.

- Takie są regulacje UEFA, że musisz stawić się na murawie w określonym czasie. Zdaję sobie sprawę, że na moich barkach spoczywa ta odpowiedzialność i w przyszłości musimy unikać takich sytuacji – przyznał Frederiksen na konferencji prasowej.

W roli pierwszego trenera mistrza Polski poprowadzi asystent Duńczyka Andreas Hagen. Frederiksen natomiast usiądzie na trybunach i nie będzie mógł się kontaktować ze swoim sztabem.

Lech Poznań - Klaksvik. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Lech Poznań - Klaksvik poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Lech Poznań - Klaksvik, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

MS, PAP