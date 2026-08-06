24-letni siatkarz jest graczem Werony od 2021 roku i najwyraźniej czuje się w mieście Romea i Julii znakomicie. Po pięciu sezonach gry dla tamtejszego klubu, zdecydował się pozostać w nim na kolejne lata.

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- Werona stała się moim domem. Przyjechałem tutaj jako chłopiec i dorastałem jako zawodnik oraz jako człowiek. Przedłużenie kontraktu do 2029 roku to decyzja płynąca z serca. Chcę nadal walczyć dla tych barw, dostarczać emocji naszym kibicom i zapisywać razem z klubem kolejne ważne karty naszej historii - powiedział Możić, cytowany w klubowym komunikacie.

Dyrektor sportowy Rany Werona Adi Lami podkreślił natomiast: - Są gracze, którzy odciskają swoje piętno na boisku, są też tacy, którzy stają się symbolem projektu. Rok należy do obu tych grup.

- Powitaliśmy go jako chłopca, a dziś jest jednym z filarów drużyny, liderem znanym ze względu na swoją osobowość oraz na przykład, który daje - dodał Lami (cytat za veronavolley.it).

Jak do tej pory największe osiągnięcie Możicia w barwach klubu z Werony to wywalczony w tym roku Puchar Włoch. W ostatnim sezonie słoweński gwiazdor dotarł też ze swoją drużyną do półfinału rozgrywek SuperLegi. W kolejnej klubowej kampanii jego ekipa wystąpi w Lidze Mistrzów - w fazie grupowej będzie rywalizować między innymi z Bogdanką LUK Lublin.

Możić był jednym z bohaterów bardzo udanej dla reprezentacji Słowenii Ligi Narodów 2026. W niedawnym turnieju finałowym w Ningbo poprowadził drużynę narodową swojego kraju do historycznego, pierwszego medalu VNL - po zwycięstwie nad Japonią w meczu o 3. miejsce Słoweńcy wywalczyli brązowe krążki. Młody przyjmujący był trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem finałów (55 punktów w trzech spotkaniach).

GW, Polsat Sport