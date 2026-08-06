Mistrzyni Wimbledonu prowadziła 5:1 i nagle stało się to! Totalne załamanie

Niespełna miesiąc trwała przerwa Lindy Noskovej po zdobyciu tytułu na Wimbledonie. Teraz Czeszka wróciła do gry i rozpoczęła US Swing, cykl turniejów podprowadzających pod ostatni Wielki Szlem w sezonie - US Open. Pierwszym występem 21-latki w Ameryce Północnej była impreza rangi WTA 1000 w Toronto.

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W pierwszej rundzie rozstawiona z "6" Noskova mierzyła się Caty McNally. Czeszka znakomicie rozpoczęła rywalizację, bo od prowadzenia 5:1 z dwoma przełamaniami. Amerykanka nie złożyła jednak broni i niespodziewanie odrobiła stratę, a później triumfowała 7:5 w tie-breaku.

McNally poszła za ciosem w drugiej partii. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych zdominowała wydarzenia na korcie i zwyciężyła bardzo pewnie, 6:1, pokonując mistrzynię Wimbledonu i awansując do trzeciej fazy turnieju w Toronto.

Linda Noskova - Caty McNally 6:7(5), 1:6

Polsat Sport