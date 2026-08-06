Mistrzyni Wimbledonu prowadziła 5:1 i nagle stało się to! Totalne załamanie

Tenis

Linda Noskova, mistrzyni tegorocznej edycji Wimbledonu, wróciła do gry. Czeszka pierwszego meczu od imprezy na londyńskiej trawie nie może zaliczyć jednak do udanych. Rozstawiona z "6" tenisistka prowadziła w pierwszym secie starcia z Caty McNally 5:1, lecz Amerykanka zdominowała dalszą część zmagań i odwróciła losy spotkania.

Tenisistka Linda Noskova z pochyloną głową i opaską na czole.
fot. PAP/EPA
Linda Noskova

Niespełna miesiąc trwała przerwa Lindy Noskovej po zdobyciu tytułu na Wimbledonie. Teraz Czeszka wróciła do gry i rozpoczęła US Swing, cykl turniejów podprowadzających pod ostatni Wielki Szlem w sezonie - US Open. Pierwszym występem 21-latki w Ameryce Północnej była impreza rangi WTA 1000 w Toronto.

 

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W pierwszej rundzie rozstawiona z "6" Noskova mierzyła się Caty McNally. Czeszka znakomicie rozpoczęła rywalizację, bo od prowadzenia 5:1 z dwoma przełamaniami. Amerykanka nie złożyła jednak broni i niespodziewanie odrobiła stratę, a później triumfowała 7:5 w tie-breaku.

 

McNally poszła za ciosem w drugiej partii. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych zdominowała wydarzenia na korcie i zwyciężyła bardzo pewnie, 6:1, pokonując mistrzynię Wimbledonu i awansując do trzeciej fazy turnieju w Toronto.

 

Linda Noskova - Caty McNally 6:7(5), 1:6

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