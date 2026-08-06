Najpierw tytuł ATP, a później niespodzianka. Co zrobił gwiazdor tenisa?

Ostatnie dni były wyjątkowo udane dla Taylora Fritza. Amerykanin odniósł spory sukces przed własną publicznością, zdobywając tytuł w turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie.

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Następnie Fritz przeniósł się do Montrealu, gdzie wystartował w imprezie ATP Masters 1000. Tenisista ze Stanów Zjednoczonych został rozstawiony z numerem 7., dzięki czemu w pierwszej rundzie miał wolny los.

Przeciwnikiem Fritza w drugiej fazie był Thiago Agustin Tirante. Argentyńczyk wysoko postawił poprzeczkę w premierowej partii, a gdy wydawało się, że dojdzie do tie-breaku, przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść, triumfując 7:5.

Tirante poszedł za ciosem w drugim secie. W nim okazał się lepszy o dwa przełamania, odnosząc wiktorię 6:3 i sensacyjnie eliminując Fritza ze zmagań w Montrealu.

Porażka Amerykanina to nie jedyna niespodzianka w drugiej fazie zawodów w Kanadzie. Z rywalizacją pożegnali się również rozstawieni odpowiednio z "1" i "4" Niemiec Alexander Zverev i Daniił Miedwiediew.

W Toronto odpadła natomiast zdobywczyni tytułu na Wimbledonie, Czeszka Linda Noskova.

Thiago Agustin Tirante - Taylor Fritz 7:5, 6:3

Skrót meczu Thiago Agustin Tirante - Taylor Fritz w załączonym materiale wideo:

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