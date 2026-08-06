Niespodzianka w Montrealu! Miedwiediew wyrzucony z turnieju. Oto rywal Hurkacza

Szósty w rankingu ATP Miedwiediew był zdecydowanym faworytem spotkania z zajmującym na światowej liście 70. miejsce van de Zandschulpem. W pierwszym secie, w którym czterokrotnie przegrywał swoje gemy serwisowe (ogółem aż sześć z dziewięciu gemów w tej części spotkania wygrali returnujący), uległ jednak swojemu przeciwnikowi 3:6.

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W drugiej partii van de Zandschulp szybko przełamał wyżej notowanego rywala i objął prowadzenie 3:0. Miedwiediew zdołał jednak szybko odrobić stratę. Set zakończył się tie-breakiem, który zaczął się od dwóch piłek wygranych przez faworyta, ale w pięciu kolejnych wymianach punktował już Holender, obejmując w ten sposób prowadzenie 5-2.

Van de Zandschulp utrzymał przewagę do końca spotkania, wykorzystał drugą piłkę meczową i zwyciężył 6:3, 7:6 (7-5). Tym samym pokonał Miedwiediewa po raz pierwszy w swojej karierze, po czterech przegranych z byłym numerem 1 rankingu ATP w latach 2021-2023.

W trzeciej rundzie turnieju w Montrealu holenderski gracz zmierzy się z Hubertem Hurkaczem. Będzie to drugie spotkanie tych dwóch zawodników w cyklu ATP. Do pierwszego doszło pięć lat temu w pierwszej rundzie Roland Garros - wówczas lepszy był van de Zandschulp, wygrywając w pięciu setach (6:7, 6:7, 6:2, 6:2, 6:4).

Turniej ATP 1000 w Montrealu, 2. runda

Daniił Miedwiediew (4) - Botic van de Zandschulp 3:6, 6:7 (5-7)

GW, Polsat Sport