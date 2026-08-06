Wyrzuciła Świątek z Wimbledonu, a teraz napisał do niej Pacquiao. Co za słowa!

Dumę z jej postawy wyraził prezydent Ferdinand Marcos, a fani sportu - zakochani do tej pory w trzech sportach na literę B: w koszykówce (basketball), szczególnie tej spod znaku NBA, boksie, którego ikoną był Manny Pacquiao i bilardzie, oszaleli na punkcie tenisa i młodej zawodniczki.

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Zwycięstwo nad Pegulą 4:6, 6:4, 6:0 było jej pierwszym triumfem w turnieju WTA. Wcześniej zagrała tylko raz w finale - w Eastbourne z 2025 roku, przegrywając z Mają Joint.

Legendarny Pacquiao napisał po zwycięstwie Eali w Waszyngtonie na portalu społecznościowym: "nasza nowa mistrzyni" oraz "serce Filipin".

Prezydent gratulując zwycięstwa w Waszyngtonie na swoim oficjalnym koncie na portalu społecznościowym, podkreślił, że 21-letnia tenisistka jest wzorem dla młodych ludzi.

- Na nowo definiujesz granice możliwości filipińskiego tenisa i inspirujesz młodych Filipińczyków do tego, by marzyli bez ograniczeń - napisał Marcos.

21-latka już w lipcu podbiła serca Filipińczyków, gdy w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu pokonała w dwóch setach broniącą tytułu Igę Świątek. Choć potem przegrała w 1/8 finału w Londynie z Włoszką mającą polskie korzenie Jasmine Paolini (4:6, 6:4, 3:6), to po powrocie na Filipiny została powitana jak królowa - prezydent wydał na jej cześć przyjęcie w Pałacu Malacanang w Manili, a fani witali ją nie tylko na lotnisku.

Wtedy rozpoczął się boom na tenis w wyspiarskim kraju. Święcące do tej pory często pustką korty zapełniły się błyskawicznie, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać zajęcia tenisowe dla najmłodszych, a kluby sportowe zaczęły się modernizować.

- Kiedy wracam do Manili, wszyscy podchodzą do mnie i mówią, że tak trudno jest zarezerwować kort... To dobrze, bo kiedy byłam młodsza, korty stały puste, nikt nie grał. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę dzielić się moimi sukcesami z całym krajem. Jak mówimy na Filipinach: Tagumpay nating lahat (to nasze zwycięstwo)” – powiedziała Eala, cytowana przez "The Guardian".

PAP