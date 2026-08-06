Polak wraca do klatki UFC. Poznaliśmy jego rywala

Iwo Baraniewski wciąż jest niepokonany. Polak, który może pochwalić się rekordem 9-0, na początku czerwca pokonał Juniora Tafę (7-6-0) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie podczas gali UFC Fight Night 278 w Las Vegas.

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Było to trzecie zwycięstwo Baraniewskiego w największej federacji MMA na świecie. Triumf pozwolił mu na awans w rankingu kategorii półciężkiej. W najnowszym notowaniu Polak przesunął się na 15. miejsce.



Jak się okazało - wkrótce Baraniewski będzie miał szansę na kolejny awans. UFC właśnie potwierdziło termin jego następnej walki.

Polak wystąpi na gali UFC 331 w Los Angeles, zaplanowanej na noc z 19 na 20 września polskiego czasu. Zmierzy się tam z Alonzo Menifieldem.