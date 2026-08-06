Polak wraca do klatki UFC. Poznaliśmy jego rywala
Iwo Baraniewski wraca do klatki UFC. Swój kolejny pojedynek Polak stoczy na gali oznaczonej numerem 331. Federacja właśnie oficjalnie potwierdziła, kto będzie jego rywalem.
Iwo Baraniewski wciąż jest niepokonany. Polak, który może pochwalić się rekordem 9-0, na początku czerwca pokonał Juniora Tafę (7-6-0) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie podczas gali UFC Fight Night 278 w Las Vegas.
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Było to trzecie zwycięstwo Baraniewskiego w największej federacji MMA na świecie. Triumf pozwolił mu na awans w rankingu kategorii półciężkiej. W najnowszym notowaniu Polak przesunął się na 15. miejsce.
Jak się okazało - wkrótce Baraniewski będzie miał szansę na kolejny awans. UFC właśnie potwierdziło termin jego następnej walki.
Polak wystąpi na gali UFC 331 w Los Angeles, zaplanowanej na noc z 19 na 20 września polskiego czasu. Zmierzy się tam z Alonzo Menifieldem.Przejdź na Polsatsport.pl