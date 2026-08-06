Raków - Hammarby. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Raków - Hammarby? Liga Konferencji

Piłka nożna

Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Raków - Hammarby? Jaki był wynik meczu Raków Częstochowa - Hammarby?

Piłkarz Rakowa Częstochowa w akcji z piłką na boisku.
fot. Cyfrasport
Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby.

Trener piłkarzy Rakowa Częstochowa Dawid Kroczek uważa, że jego drużyna jest faworytem dwumeczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji ze szwedzkim Hammarby IF.

 

- Zrobimy wszystko, żeby to było widać na boisku - obiecał szkoleniowiec przed pierwszym spotkaniem w czwartek.

 

Na konferencji prasowej Kroczek zapewnił, że jego podopieczni są gotowi na starcia ze szwedzkim rywalem.

 

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- Do analizy zawsze przystępujemy tydzień wcześniej, nasi analitycy byli na meczach. Znamy potencjał rywali i jesteśmy gotowi na ten pojedynek. Faworytami chcemy być my. Zrobimy wszystko, żeby tak było na boisku, i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania - zapewnił trener Rakowa.

 

W 2. rundzie eliminacji Raków wysoko pokonał maltańską Valletta FC (3:1 i 4:0), ale sezon ekstraklasy rozpoczął od dwóch porażek.

Raków - Hammarby. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Raków - Hammarby poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Raków - Hammarby, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

MS, PAP
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El. Ligi Konferencji: Raków vs Hammarby. Kto awansuje?
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