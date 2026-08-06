Skomplikowany przypadek Górnika Zabrze

Już przed pierwszym losowaniem Górnika w eliminacjach Ligi Mistrzów wiadomo było, że Zabrzanie trafią w 2. rundzie na rywala z wysokiej półki. Wicemistrz Polski wracał do pucharów po 8 latach przerwy, więc nie miał zbudowanej swojej pozycji w rankingu UEFA. W losowaniach miał być nierozstawiony, więc szansa wpadnięcia na znany zespół była bardzo duża. Kibice Górnika zacierali jednak ręce na ciekawe rywalizacje.

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Taką dostali w dwumeczu z Fenerbahce, po którym można było powiedzieć, że gwiazdy ze Stambułu miały momentami strach w oczach. Oczywiście Turcy zasłużenie awansowali dalej w eliminacjach LM, ale Górnik nie pękł przed rywalami do tej pory znanymi tylko z Internetu i telewizji.

Po rywalizacji z "Fener", walka z Ferencvarosem o Ligę Europy jawiła się więc, jako łatwiejszy orzech do zgryzienia. Trzeba było jednak zwrócić uwagę na klasę rywala, który od lat regularnie występuje w Lidze Europy, a w sezonie 20/21 awansował nawet do Champions League. Trener Górnika Michal Gasparik twierdził, że doświadczenie Ferencvarosu sprawia, że to właśnie Węgrzy będą faworytem dwumeczu.

Mało kto spodziewał się jednak takiej dominacji gospodarzy w pierwszych 25 minutach spotkania rozgrywanego w Budapeszcie. Fortuna była po stronie Górnika, którego niczym gong po 3-minutowej rundzie walki bokserskiej, uratowała przerwa na nawodnienie. To, co wydarzyło się z Zabrzanami po "hydration break", zasługuje już na pochwały... choć jest kwestia, do której trzeba się przyczepić.

Górnik wreszcie zagrał odważnie, złapał oddech, którego momentami brakowało już gospodarzom. Po pierwszej połowie mógłby prowadzić, gdyby nie słaba tego wieczoru skuteczność. Po meczu Górnicy mówili jednym chórem:

- Po prostu musimy strzelać gole. Musimy wykorzystywać szanse, które mamy. Mieliśmy tak wiele okazji w pierwszej połowie, chyba z pięć - mówił po ostatnim gwizdku skrzydłowy Górnika Taofeek Ismaheel.

Wtórował mu trener Gasparik, który po spotkaniu bardzo długo odpowiadał na pytania dziennikarzy. - Niestety, zawodnicy podejmowali czasem złe decyzje, niepotrzebnie przekładając piłkę na drugą nogę, a przecież często to najprostsze rozwiązania są najlepsze - powiedział Słowak.

Ferencvaros tego dnia był do ogrania - Górnik sam skomplikował jednak swoje dalsze losy w Lidze Europy. Po meczu po zawodnikach z Zabrza widać było dużo większą złość niż po rywalizacji z Fenerbahce, w której skazani byli na pożarcie. Znowu o wyniku zdecydował jeden błąd - popełniony w momencie, kiedy wydawało się, że to Zabrzanie są bliżej decydującego trafienia.

- W drugiej połowie straciliśmy bramkę w momencie, gdy w dużej mierze kontrolowaliśmy już przebieg spotkania. Po tym golu końcówka meczu zrobiła się bardzo nerwowa. Z obu stron brakowało już rygoru tycznego - dodawał po meczu Gasparik.

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Plusów rywalizacji z wicemistrzem Węgier jest sporo, wliczając kolejny pozytywny występ Kacpra Urbańskiego, ale największym jest chyba to, że kwestia awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy wciąż jest otwarta. Górnik doskonale wiedział już przed meczem w Budapeszcie, że Ferencvaros będzie teoretycznie najłatwiejszym rywalem do samego końca eliminacji. Jeśli Górnik wygra dwumecz z Węgrami zagra z Trabzonsporem z Mo Salahem w składzie. Jeśli polski klub polegnie z Ferencvarosem, w eliminacjach Ligi Konferencji czeka już Monaco.

W rewanżu 13 sierpnia w Zabrzu warto więc nie komplikować już i tak skomplikowanych eliminacji. Czas na przełamanie Górnika, który do dobrej gry wreszcie musi dorzucić pozytywny wynik. Jeśli tego nie zrobi, to niebawem będziemy tylko wspominać zabrzański epizod w Europie.

Polsat Sport