Tego nie osiągnął nikt w Europie. Jagiellonia zagra z absolutnymi rekordzistami

Biorąc pod uwagę tylko krajowe rozgrywki, liczba trofeów zdobytych przez Rangers FC może przyprawić o zazdrość nawet Real Madryt, Barcelonę, Manchester United czy Juventus Turyn. Ma 55 ligowych tytułów, 33 razy wywalczył Puchar Szkocji, a Puchar Ligi - 27. Siedmiokrotnie zgarnął tzw. potrójną koronę, co jest rekordem w europejskim futbolu.

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Te osiągnięcia bledną nieco, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że praktycznie jedynym poważnym konkurentem Rangers, którzy liczą sobie 154 lata, jest lokalny rywal Celtic. Były klub Artura Boruca i Macieja Żurawskiego triumfował w ekstraklasie 56 razy, w tym w 14 z ostatnich 15 sezonów. "The Gers", których kibice utożsamiani są z protestancką częścią szkockiego społeczeństwa i raczej pozytywnie nastawieni do monarchii oraz brytyjskiej jedności, przerwali tę dominację tylko w 2021 roku.

"The Bhoys" zadanie mieli nieco ułatwione, bo od 2012 do 2016 roku Rangersów nie było w elicie. Był to efekt kary nałożonej za nieprawidłowości finansowe. Klub popadł w ogromne długi, a na początku 2012 roku oddał się pod kuratelę sądu w Edynburgu. Pół roku później przedstawiciele innych klubów ekstraklasy zdecydowali w głosowaniu o wydaleniu go z ligi. Później władze rozgrywek zdegradowały zespół do Third Division, czyli na czwarty poziomu (najniższy zawodowy).

W ciągu czterech kolejnych lat Rangers trzykrotnie wywalczyli awans na wyższy szczebel i w 2016 roku znów byli już w ekstraklasie. W pierwszym sezonie po powrocie zajęli trzecie miejsce, po roku powtórzyli ten wynik, a później głównie walczyli o prymat z Celtikiem, choć lepsi od niego byli tylko raz.

Pewnym wyjątkiem był ostatni sezon, kiedy zajęli trzecią lokatę, wyprzedzeni również przez Heart of Midlothian.

W latach 2018-2021 za odbudowę potęgi Rangers odpowiadał Steven Gerrard, legendarny piłkarz Liverpoolu i 114-krotny reprezentant Anglii. Pod jego wodzą w grudniu 2018 Rangers pokonali Celtic po serii 12 spotkań bez zwycięstwa w prestiżowych derbach (licząc wszystkie rozgrywki). Dwa i pół roku później odzyskali tytuł po niesamowitym sezonie, który zakończyli bez porażki, za to z dorobkiem 102 punktów.

Udana przygoda Anglika z Rangersami zakończyła się w listopadzie 2021, kiedy na odkupienie go zdecydowała się Aston Villa i Gerrard zamienił Glasgow na Birmingham.

Jego następcą został Giovanni van Bronckhorst, co zapoczątkowało okres niestabilności. Holender pracował 12 miesięcy, a później przeciwnik Jagiellonii miał jeszcze pięciu szkoleniowców, zanim latem tego roku zespół objął Szkot Derek McInnes. W poprzednim sezonie z powodzeniem pracował w Hearts z Edynburga i zdystansował "The Gers" w szkockiej ekstraklasie.

Były piłkarz drużyny z Glasgow, który zastąpił Niemca Danny’ego Roehla, jest trzecim menedżerem, od kiedy w maju 2025 klub przejęli Amerykanie. 51 procent akcji nabyło konsorcjum stworzone przez Andrew Cavenagha i fundusz inwestycyjny 49ers Enterprises, związany z klubem futbolu amerykańskiego San Francisco 49ers.

W przeszłości barwy Rangers reprezentowali polscy piłkarze, m.in. Dariusz Adamczuk, Maciej Gostomski i Mateusz Żukowski.

Drużyny znad Wisły kilka razy rywalizowały już z tą ekipą.

W sezonie 1969/70 Górnik Zabrze w 1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucharów dwukrotnie pokonał Szkotów po 3:1. Te same zespoły zmierzyły się w sezonie 1987/88 w 1/8 finału Pucharu Europy, ale lepsi okazali się rywale z Wysp (3:1, 1:1).

- Gra z Rangersami była dla nas wtedy dużym przeżyciem, choćby dlatego, że rzadko wyjeżdżaliśmy na Zachód. Pamiętam, że kiedy wyszliśmy na rozgrzewkę w Glasgow, trybuny były prawie puste. Ale już przed samym meczem – pełne kibiców, którzy do końca korzystali z ofert pobliskich pubów. Podczas spotkania atmosfera była fantastyczna - wspominał wydarzenia sprzed prawie 40 lat ówczesny bramkarz Zabrzan Józef Wandzik.

Rok później wyższość Rangers FC musiał uznać GKS Katowice w 1/32 finału Pucharu UEFA (0:1, 2:4).

Jesienią 2004 roku w fazie grupowej Pucharu UEFA Amica Wronki przegrała z zespołem z Glasgow aż 0:5. Grupa składała się wtedy z pięciu zespołów i z każdym z rywali grano tylko raz.

Kontakty polskich drużyn z Rangersami po 15 latach odnowiła Legia Warszawa, która trafiła na nich w ostatniej rundzie kwalifikacji LE, remisując przy Łazienkowskiej 0:0 i przegrywając na Ibrox 0:1, po golu Kolumbijczyka Alfredo Morelosa już w doliczonym przez arbitra czasie gry.

Rok później w fazie grupowej Ligi Europy na Rangers trafił Lech. W Szkocji przegrał 0:1 ponownie po trafieniu Morelosa, a przy pustych z powodu pandemii COVID-19 trybunach stadionu przy Bułgarskiej goście zwyciężyli 2:0.

O potencjale i sile Rangers lepiej niż wyniki w rywalizacji krajowej świadczą osiągnięcia w Europie. W 1972 roku zdobyli nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów, a pięć i 11 lat wcześniej dotarli do finału tych rozgrywek. Z kolei w 2008 roku byli w finale Pucharu UEFA, poprzednika Ligi Europy, w którym ulegli Zenitowi St. Petersburg 0:2.

Ostatnie lata to regularne występy w Lidze Europy, poprzedzone nieudanymi, w większości, kwalifikacjami do Champions League. Najlepszy wynik to kolejny finał LE - w edycji 2021/22 szkocka drużyna dopiero w rzutach karnych musiała uznać wyższość Eintrachtu Frankfurt. Z kolei w sezonie 2024/25 zatrzymała się na ćwierćfinale, odpadając z Athletic Bilbao.

Przeciwnik Jagiellonii zmagania w nowym sezonie szkockiej ekstraklasy zaczął od wyjazdowego remisu 1:1 z Dundee United. Gola dla gości uzyskał Thelo Aasgaard, norweski uczestnik tegorocznego mundialu. Kapitanem był z kolei Lawrence Shankland, który wystąpił w MŚ w barwach Szkocji, a do Glasgow przeniósł się wraz z trenerem McInnesem z "Serc", których w ostatnich latach był najlepszym strzelcem. W tym spotkaniu zabrakło w kadrze Rangers Nicolasa Raskina, ale belgijki pomocnik, który również grał w mistrzostwach świata, został zgłoszony do rozgrywek UEFA.

Mecz Jagiellonia Białystok - Rangers odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00. Transmisja spotkania również w Super Polsacie od godziny 18:00.

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fot. PAP