UEFA odwróciła się od Gianniego Infantino! To definitywny koniec?

W latach 2009-16 Infantino był sekretarzem generalnym UEFA, ale od 2016 roku przewodzi FIFA. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją mistrzostw świata o wartości 20 miliardów dolarów, w której 20 procent należałoby do prywatnych inwestorów.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wygląda ranking UEFA po meczu Górnika Zabrze

Śmiała propozycja Infantino upadła po tym, jak 55 członków UEFA zagroziło bojkotem mistrzostw świata i wszystkich innych rozgrywek FIFA. Konfederacja Piłki Nożnej Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) i Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej (AFC) również wyraziły sprzeciw wobec tego planu.

FIFA zawiesiła projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów. To jednak nie koniec wojny, którą UEFA wypowiedziała Infantino, aby zakończyć jego rządy.

„Żadna opcja nie powinna być wykluczona. Obecne kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej” - powiedział prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

„Propozycja prywatyzacji mistrzostw świata nie była przypadkowa. To symptom przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Ten jednostronny i rażący akt złego zarządzania wpisuje się w schemat błędów i podobnych działań” - przekazała CONCACAF.

UEFA wydała ostre oświadczenie po tym, jak FIFA ogłosiła wycofanie swojego planu.

„Nie możemy tak dalej postępować z wprowadzanymi potajemnie planami, wymyślonymi przez anonimowe postacie i przynoszącymi wątpliwe korzyści dla futbolu. Musimy zidentyfikować autorów tego pomysłu i pociągnąć ich do odpowiedzialności. W nadchodzących tygodniach UEFA będzie współpracować z innymi konfederacjami, aby przeanalizować, jak do tego doszło i opracować plan, który zapobiegnie powtórzeniu się tego zdarzenia” – oświadczyła UEFA.

Prezeska Norweskiej Federacji Piłki Nożnej Lise Klaveness, zasiadająca w Komitecie Wykonawczym UEFA powiedziała, że należy podjąć kroki w celu ochrony integralności sportu.

„Cała struktura międzynarodowej współpracy piłkarskiej została niepotrzebnie narażona na ryzyko w imię realizacji indywidualnych interesów, a nie dobra samej gry. Wiele osób dostrzega to od dawna. Zostaliśmy wybrani na stanowiska mające na celu zapewnienie kontroli i równowagi oraz zapewnienie stałego nadzoru. Musimy przyznać, że te mechanizmy nie działają wystarczająco dobrze” – podkreśliła Klaveness.

Stanowcza reakcja UEFA stworzyła impuls do usunięcia Infantino, który już w poprzednich latach miał kontrowersyjne pomysły. Proponował organizowanie mundialu co dwa lata, co wzbudziło sprzeciw Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Mimo kontrowersji Infantino wygrywał wybory w 2019 i 2023 roku. Statut FIFA zezwala mu na jeszcze jedną czteroletnią kadencję.

Kandydaci w wyborach na prezydenta FIFA mogą zgłaszać się do 18 listopada. Głosowanie odbędzie się w marcu 2027 roku w Rabacie. W wyborach głosują delegaci z 211 krajowych związków zrzeszonych w FIFA. Każdy z nich dysponuje jednym głosem, niezależnie od swojej wielkości czy piłkarskich osiągnięć. Aby zapewnić sobie większość, należy zebrać 106 głosów. 55 europejskich, 46 azjatyckich i 35 delegatów z konfederacji CONCACAF mogłoby utworzyć koalicję, która zakończyłaby rządy Infantino.

Obecnego prezydenta wesprze natomiast Katarski Związek Piłki Nożnej (KAFA).

„Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Gianniego Infantino, o wycofaniu się z FIFA Forward Enterprise w interesie globalnej społeczności piłkarskiej. Chociaż ta inicjatywa była uzasadniona, doceniamy mądrość stojącą za priorytetowym traktowaniem jedności wśród członków FIFA. Katarski Związek Piłki Nożnej (KAFA) w pełni popiera wysiłki prezydenta Infantino, mające na celu dalszy rozwój i wzmocnienie futbolu na całym świecie” - oznajmił prezes KAFA, szejk Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani.

MS, PAP