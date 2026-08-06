Wielka sensacja w turnieju ATP w Toronto! Alexander Zverev wyeliminowany

Alexander Zverev wrócił na kort po osiągnięciu finału Wimbledonu. Po niespełna miesięcznej przerwie Niemiec przystąpił do turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, gdzie pod nieobecność Włocha Jannika Sinnera został rozstawiony z numerem 1.

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska skomentowała powrót na kort. Tak zwróciła się do kibiców

Zverev w pierwszej rundzie miał wolny los. W drugiej mierzył się z Tallonem Griekspoorem. Premierowa partia przebiegała pod dyktando serwujących. Nie obejrzeliśmy w niej ani jednego przełamania, a wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim pewnie, 7:3, triumfował Niemiec.

Kolejne fragmenty zmagań przebiegały jednak pod dyktando niżej notowanego Griekspoora. Holender w drugim secie objął prowadzenie 4:0 i dowiózł korzystny rezultat, zwyciężając 6:2.

O losach meczu zadecydowała zatem trzecia odsłona. W niej niżej notowany tenisista odskoczył na 4:2, lecz turniejowa "1" zniwelowała różnicę. Ostatnie słowo należało jednak do Griekspoora. Ten od stanu 4:4 zapisał na swoje konto dwa gemy i odniósł wiktorię w całym pojedynku, sensacyjnie eliminując z imprezy w Toronto mistrza Roland Garros i finalistę Wimbledonu.

Porażka Zvereva to nie jedyna niespodzianka w drugiej fazie zawodów w Montrealu. Z rywalizacją pożegnali się również rozstawieni odpowiednio z "4" i "7" Daniił Miedwiediew i Amerykanin Taylor Fritz.

W Toronto odpadła natomiast zdobywczyni tytułu na Wimbledonie, Czeszka Linda Noskova.

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor 7:6(3), 2:6, 4:6

Skrót meczu Alexander Zverev - Tallon Griekspoor w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport