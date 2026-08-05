Hubert Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7:5, 4:6, 6:2 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Mecz trwał godzinę i 55 minut.

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- Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Pierwsze mecze nigdy nie są łatwe. Trudno przyzwyczaić się do nowej nawierzchni. Ta wygrana jest tym ważniejsza, że wracam po kontuzji. Cieszę się, że dalej gram w Montrealu i mogę budować swoją formę. Dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział Polak.

W drugiej rundzie, 72. w rankingu ATP, Hurkacz zagra z 26. tenisistą świata, Tabilo, który miał wolny los.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Alejandro Tabilo na Polsatsport.pl.

MS, PAP